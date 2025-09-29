Prince of Persia: The Lost Crown случайно попала в Xbox Game Pass

Prince of Persia: The Lost Crown кратковременно появилась в Xbox Game Pass

Пользователи персональных компьютеров обратили внимание на неожиданное появление игры Prince of Persia: The Lost Crown в каталоге Xbox Game Pass. Несмотря на кратковременное размещение, попытка скачать проект завершалась технической ошибкой, после чего игра была удалена из библиотеки сервиса. Вероятнее всего, данная ситуация является следствием случайного преждевременного размещения проекта, что предполагает возможное включение Metrovania-игры в подписочный сервис Microsoft в ближайшем будущем.

The Lost Crown рассказывает историю телохранителя перса Саргона, отправляющегося спасать похищенного наследника престола на легендарную гору Каф. Игровой процесс включает элементы классического жанра метроидвания, разделяя прохождение на сражения, изучение мира и решение головоломок. Проект отличается рядом удобных функций, позволяющих игрокам создавать пометки на игровой карте и быстро перезапускать битвы с боссами.