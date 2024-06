Prince of Persia: The Lost Crown выйдет в Steam 8 августа

Ubisoft решила особо не тянуть с релизом Prince of Persia: The Lost Crown в Steam — метроидвания появится в магазине от Valve уже 8 августа, спустя полгода после релиза на других платформах. Страничка с игрой уже доступна, однако в России её, скорее всего, купить не получится. Вместе с игрой выйдут и все доступные на данный момент (и готовящиеся к релизу) бесплатные обновления — «Путь воина», Boss Rush и «Божественные испытания».

Prince of Persia: The Lost Crown на данный момент доступна на PC в Ubisoft Store и EGS, а также на Switch, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One и Amazon Luna. В скором времени игра также появится на платформе Apple Mac. Также её можно опробовать с помощью подписки Ubisoft+ Premium.