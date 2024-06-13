Prince of Persia: The Lost Crown выйдет в Steam 8 августа

Ubisoft решила особо не тянуть с релизом Prince of Persia: The Lost Crown в Steam — метроидвания появится в магазине от Valve уже 8 августа, спустя полгода после релиза на других платформах. Страничка с игрой уже доступна, однако в России её, скорее всего, купить не получится. Вместе с игрой выйдут и все доступные на данный момент (и готовящиеся к релизу) бесплатные обновления — «Путь воина», Boss Rush и «Божественные испытания».
Prince of Persia: The Lost Crown на данный момент доступна на PC в Ubisoft Store и EGS, а также на Switch, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One и Amazon Luna. В скором времени игра также появится на платформе Apple Mac. Также её можно опробовать с помощью подписки Ubisoft+ Premium.
выпускайте лучше в стим контрабандистку и теневого
Сейчас Мираж дождаться надо
а мираж так и не выпустили, хотя уже полгода прошло
видимо и так чудесно продаётся
мираж это рескин вальхаллы я его не собираюсь покупать
Ну наконец-то. А то фиолетового сразу выкатили в Steam. А эту не стали. Пришлось на эмуле проходить. Благо не до конца прошёл.)