Prince of Persia: The Lost Crown за первый год продаж разошлась тиражом в 1,3 миллиона копий

Prince of Persia: The Lost Crown за первый год разошлась тиражом в 1,3 миллиона копий. Об этом сообщил помощник директора по маркетингу Ubisoft в своем профиле LinkedIn.

Еще в октябре 2024 года Insider Gaming сообщала, что игра достигла 1 миллиона проданных копий за 9 месяцев, а в первый месяц разошлась тиражом в 300 000 копий. Несмотря на это, продажи не оправдали внутренних ожиданий Ubisoft, и сиквел не был одобрен. Разработчики перешли на другие проекты, такие как Beyond Good and Evil 2, новая Ghost Recon и ремейк Rayman.

Хотя игра получила положительные отзывы на Metacritic, слабые продажи могли быть связаны с недавним спадом доверия к Ubisoft. Тем временем ремейк Sands of Time продолжает разработку и запланирован на 2026 год.