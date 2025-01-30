Prince of Persia: The Lost Crown за первый год продаж разошлась тиражом в 1,3 миллиона копий

Prince of Persia: The Lost Crown за первый год разошлась тиражом в 1,3 миллиона копий. Об этом сообщил помощник директора по маркетингу Ubisoft в своем профиле LinkedIn.
Еще в октябре 2024 года Insider Gaming сообщала, что игра достигла 1 миллиона проданных копий за 9 месяцев, а в первый месяц разошлась тиражом в 300 000 копий. Несмотря на это, продажи не оправдали внутренних ожиданий Ubisoft, и сиквел не был одобрен. Разработчики перешли на другие проекты, такие как Beyond Good and Evil 2, новая Ghost Recon и ремейк Rayman.
Хотя игра получила положительные отзывы на Metacritic, слабые продажи могли быть связаны с недавним спадом доверия к Ubisoft. Тем временем ремейк Sands of Time продолжает разработку и запланирован на 2026 год.
Хорошие продажи ,для хорошей игры. Жаль разрабов расформировали.
Сделали бы нормальный визуал, тогда в первый же день продали бы миллион копий... А так, поделом. Нечего с радужными заигрывать. Визуал должен быть таким, какой понравится большинству, а НЕ меньшинству. Эта игра тот уникальный случай, когда крутой геймплей ЕСТЬ, но ты всё равно не хочешь в него играть, потому что визуал радужный отстой. Патчем потом чуть улучшили визуал, конечно, но этого недостаточно и... почему сразу нельзя было этого сделать? Тогда проект мог бы быть супер успешным. Потому что геймплей здесь очень хорош, серьёзно. Подкачал только противный визуал в день выхода, мягко говоря. А если визуал игроку противен, тогда неважно, какой там геймплей - играть не захочешь. Точка.