"Принц вернулся и только разминается" - Ubisoft сообщила о 2 млн игроков Prince of Persia: The Lost Crown

Компания Ubisoft объявила, что ее игра в жанре метроидвания Prince of Persia The Lost Crown набрала более двух миллионов игроков. Точное число игроков не было указано, но можно с уверенностью сказать, что игра наконец-то добилась коммерческого успеха.

На данный момент уже более 2 млн игроков. Вы возродили легенду. Принц вернулся, и поверьте нам — он только разминается.

Prince of Persia The Lost Crown во многом похожа на старые игры Prince of Persia, в ней представлен новый главный герой Саргон, а также 2.5D-экшен, бои, решение головоломок и платформинг. Учитывая, в каком состоянии сейчас находится ремейк Sands of Time, определенно удивительно внезапно увидеть новую оригинальную игру.

Prince of Persia The Lost Crown доступна на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Amazon Luna, ПК и мобильных устройствах.