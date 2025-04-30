"Принц вернулся и только разминается" - Ubisoft сообщила о 2 млн игроков Prince of Persia: The Lost Crown

Компания Ubisoft объявила, что ее игра в жанре метроидвания Prince of Persia The Lost Crown набрала более двух миллионов игроков. Точное число игроков не было указано, но можно с уверенностью сказать, что игра наконец-то добилась коммерческого успеха.
На данный момент уже более 2 млн игроков. Вы возродили легенду. Принц вернулся, и поверьте нам — он только разминается.
Prince of Persia The Lost Crown во многом похожа на старые игры Prince of Persia, в ней представлен новый главный герой Саргон, а также 2.5D-экшен, бои, решение головоломок и платформинг. Учитывая, в каком состоянии сейчас находится ремейк Sands of Time, определенно удивительно внезапно увидеть новую оригинальную игру.
Prince of Persia The Lost Crown доступна на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Amazon Luna, ПК и мобильных устройствах.
То у них в негра-самурая сыграли миллиард, теперь в это дерьмо миллионы. Зато в стиме онлайн 180
Почему дерьмо?
Сам стим обманывать не будет.Тени держались долго в лидерах продаж.Время показывает только одно,что говора много в сторону юбиков и очень много рассистов,которых возможно бил чёрный дядька в детстве и они так не любят афро людей,но у юбиков всё шикарно.
Ты реально такой глупый? Это сайд скроллер - метроидвания - причем на уровне холлоу найта по отзывам игроков.
2 млн игроков. Если этим они хотят похвастоца, то лучше пусть. Скажу, сколько было продано копий Принца и Шадоус.
2млн для сайд скройлера - очнись, ты обосрался =)
Ну странно - что одну из лучших метроидваний в жанре люди пропустили. Взлетит как алмаз через 5-10 лет, как это было со всеми недооцененными играми)
Больше всего я переживаю что с этим принцем произойдет история принца 2008. Когда юбики решили перезапустить серию, людям не зашло, а потом игра стала общепризнанной годнотой.
Ну а платформинг тут - мое уважение. До сих пор помню эту тряску после прохождения местных паркур секций. Засунуть настолько хардкорный участки в сюжетные секции это надо иметь яйца и полную уверенность в том что делаешь все правильно. Могу с гордостью сказать что прошел игру ещё тогда когда в ней не было кнопки пропуска сложных участков и хочу сказать всем кто будет играть: Не пользуйтесь пропуском паркура. Да, вам будет больно, возможно для некоторых секций вам придется совершить несколько часов подходов с перерывом в день, но вы в полной мере прочувствуйте весь местный паркур геймплей, вы поймёте что подобные паркур головоломки это то чего так не хватало серии прежде
Не ну радует что юбики на игру обращают внимание, возможно у нас даже есть шанс на продолжение истории нового принца
Игру Типа* ловеры опустили. - им не зашел такой принц - а он максимально близок к оригиналу =) - им подавай что-то из 2010 - т.е не принца - а чувака который рубит всех)
Люди накинулись на игру ведь она не про их любимого принца из 3,5логии песков времени. А вышел бы очередной принц из этой 3,5логии (тогда бы оно стало квадрологией или 3+0,5×2логией?), все бы ныли что юбисофт доят уже законченную истоию (да ведь, у нас ведь нет забытых песков про которые многие не понимают зачем эта игра нужна, а она ведь как все и мечтают про нашего любимого и единственно каноничного принца у которого даже имени нет). В общем что не подавай, всегда будут те кому все не нравится
постер что-то навеял - "из колхозной молодежи панковал один лишь я"
Из персидской молодёжи.)
Разминается перед полной отменой всех игр наверное