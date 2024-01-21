"Принц вернулся" - в сети появились оценки Prince of Persia: The Lost Crown

На агрегаторе Opencritic появились отзывы о приключенческом экшене Prince of Persia: The Lost Crown. Игра от компании Ubisoft впервые с 2013 года получила высокую оценку в 86 баллов.
Релиз игры состоялся 18 января 2024 года на ПК и консолях Xbox Series X/S, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4. Сюжет рассказывает о мифологическом персидском мире. Геймеры могут управлять временем, сражаться с врагами и выполнять комбо. Журналисты из разных игровых изданий назвали тайтл отличным перезапуском серии.
Отметим, что с 2013 года только несколько игр имели близкую оценку к Prince of Persia: The Lost Crown. Это Assassin's Creed 4: Black Flag, South Park: The Stick of Truth, Assassin's Creed Origins, Mario + Rabbids: Kingdom Battle и Mario + Rabbids Sparks of Hope.
Шёл 2024 год, кто-то до сих пор слушает мнение игрожуров
Куда он там вернулся? Скорее уж навернулся. От Принца Персии там лишь одно название.
Ну именно оригинальный принц вернулся. А кто любит юбисофт 3д принца - приуныли.
Челы думают, что трилогия про Принца - это сверхоригинальный продукт.
Дети. что с них взять, даже мыслей нет =)
Игра норм,зачет,а мамкиных экспертов я на бую вертел