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Prince of Persia: The Lost Crown 18.01.2024
Экшен, Адвенчура, Платформер
4.7 179 оценок

"Принц вернулся" - в сети появились оценки Prince of Persia: The Lost Crown

Simple Jack
Новости

На агрегаторе Opencritic появились отзывы о приключенческом экшене Prince of Persia: The Lost Crown. Игра от компании Ubisoft впервые с 2013 года получила высокую оценку в 86 баллов.

Релиз игры состоялся 18 января 2024 года на ПК и консолях Xbox Series X/S, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4. Сюжет рассказывает о мифологическом персидском мире. Геймеры могут управлять временем, сражаться с врагами и выполнять комбо. Журналисты из разных игровых изданий назвали тайтл отличным перезапуском серии.

Отметим, что с 2013 года только несколько игр имели близкую оценку к Prince of Persia: The Lost Crown. Это Assassin's Creed 4: Black Flag, South Park: The Stick of Truth, Assassin's Creed Origins, Mario + Rabbids: Kingdom Battle и Mario + Rabbids Sparks of Hope.

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-5
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Гена Транквилизатор

Шёл 2024 год, кто-то до сих пор слушает мнение игрожуров

7
WittyOrvilleton
"Принц вернулся"

Куда он там вернулся? Скорее уж навернулся. От Принца Персии там лишь одно название.

3
Serpentrage

Ну именно оригинальный принц вернулся. А кто любит юбисофт 3д принца - приуныли.

-3
Spillik Serpentrage

Челы думают, что трилогия про Принца - это сверхоригинальный продукт.

1
Serpentrage Spillik

Дети. что с них взять, даже мыслей нет =)

0
pudovik1704

Игра норм,зачет,а мамкиных экспертов я на бую вертел

-1