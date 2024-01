"Принц вернулся" - в сети появились оценки Prince of Persia: The Lost Crown

На агрегаторе Opencritic появились отзывы о приключенческом экшене Prince of Persia: The Lost Crown. Игра от компании Ubisoft впервые с 2013 года получила высокую оценку в 86 баллов.

Релиз игры состоялся 18 января 2024 года на ПК и консолях Xbox Series X/S, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4. Сюжет рассказывает о мифологическом персидском мире. Геймеры могут управлять временем, сражаться с врагами и выполнять комбо. Журналисты из разных игровых изданий назвали тайтл отличным перезапуском серии.

Отметим, что с 2013 года только несколько игр имели близкую оценку к Prince of Persia: The Lost Crown. Это Assassin's Creed 4: Black Flag, South Park: The Stick of Truth, Assassin's Creed Origins, Mario + Rabbids: Kingdom Battle и Mario + Rabbids Sparks of Hope.