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Prince of Persia: The Lost Crown 18.01.2024
Экшен, Адвенчура, Платформер
5.5 343 оценки

Ubisoft отметила первую годовщину Prince of Persia: The Lost Crown новым трейлером

Simple Jack
Новости

Ubisoft выпустила новый трейлер Prince of Persia: The Lost Crown, посвящённый годовщине игры. Проект вышел 18 января 2024 года. В ролике компания собрала оценки и цитаты из обзоров.

После релиза Prince of Persia: The Lost Crown получила несколько бесплатных обновлений, которые ввели новые испытания, костюмы и режимы, а также платное сюжетное дополнение Mask of Darkness, события которого разворачиваются после концовки игры.

Согласно слухам, Ubisoft была разочарована продажами проекта Prince of Persia: The Lost Crown, из-за чего расформировала команду разработчиков.

Напомним, что в мае прошлого года в раннем доступе Steam вышла The Rogue Prince of Persia – новая игра по франшизе, разработанная сторонней студией. Проект получил 85% положительных отзывов, но не смог заинтересовать игроков. В пике онлайна игра собрала всего 849 человек.

Стоит упомянуть, что в разработке находится ремейк Prince of Persia: The Sands of Time.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
WerGC

брат такого же самурая

1
Dark1994

Вокнутый дизайн похоронил хорошую метроидванию)

-1
Александр Назарко

игра вышла настолько офигенной, что даже пофиг как-то. тем более там в меню скин меняется на любого из прошлых гг

0