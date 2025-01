Ubisoft отметила первую годовщину Prince of Persia: The Lost Crown новым трейлером

Ubisoft выпустила новый трейлер Prince of Persia: The Lost Crown, посвящённый годовщине игры. Проект вышел 18 января 2024 года. В ролике компания собрала оценки и цитаты из обзоров.

После релиза Prince of Persia: The Lost Crown получила несколько бесплатных обновлений, которые ввели новые испытания, костюмы и режимы, а также платное сюжетное дополнение Mask of Darkness, события которого разворачиваются после концовки игры.

Согласно слухам, Ubisoft была разочарована продажами проекта Prince of Persia: The Lost Crown, из-за чего расформировала команду разработчиков.

Напомним, что в мае прошлого года в раннем доступе Steam вышла The Rogue Prince of Persia – новая игра по франшизе, разработанная сторонней студией. Проект получил 85% положительных отзывов, но не смог заинтересовать игроков. В пике онлайна игра собрала всего 849 человек.

Стоит упомянуть, что в разработке находится ремейк Prince of Persia: The Sands of Time.