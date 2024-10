Ubisoft подтвердила, что команда разработчиков Prince of Persia: The Lost Crown "перешла на другие проекты"

В недавнем отчете утверждалось, что команда разработчиков Prince of Persia: The Lost Crown была расформирована Ubisoft, и что предложение о продолжении приключенческого боевика с сайд-скроллингом было отклонено компанией. Теперь, по крайней мере, первая половина этого отчета была подтверждена Ubisoft.

Компания опубликовала в Twitter сообщение от Абдельхака Элгуэсса, старшего продюсера The Lost Crown. В своем сообщении Элгуэсс подтвердил, что после завершения пострелизной поддержки игры Ubisoft сосредоточилась на выводе игры на большее количество платформ — запуск Steam позади, а релиз на Mac уже не за горами — в то время как сама команда разработчиков «переключилась на другие проекты, которые выиграют от их опыта». В сообщении Элгуэсс также заверил, что Ubisoft «выпустит больше игр Prince of Persia в будущем».

Я чрезвычайно горжусь работой и страстью нашей команды в Ubisoft Montpellier, которые создали игру, которая нашла отклик как у игроков, так и у критиков, и я уверен в ее долгосрочном успехе. Prince of Persia: The Lost Crown сейчас находится на завершающей стадии своей дорожной карты после запуска с тремя бесплатными обновлениями контента и одним DLC, выпущенным в сентябре. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы сделать игру доступной большему количеству игроков: недавно она была запущена в Steam и к этой зиме будет доступна на Mac.



Большинство членов команды, работавших над Prince of Persia: The Lost Crown, перешли на другие проекты, которые выиграют от их опыта. Мы знаем, что игроки любят этот бренд, и Ubisoft с нетерпением ждет возможности представить больше опыта Prince of Persia в будущем.

Несмотря на широкое признание критиков после своего выпуска в январе, Prince of Persia: The Lost Crown не добилась коммерческого успеха, как сообщается, на данный момент было продано всего миллион копий.

Согласно сообщениям, команда разработчиков The Lost Crown перешла на три других проекта Ubisoft: Beyond Good and Evil 2, следующую Ghost Recon и ремейк Rayman. Что касается последнего, то, хотя официального объявления пока нет, Ubisoft подтвердила, что «начала фазу исследования бренда Rayman».