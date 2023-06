В сети опубликовали 21 минуту геймплея Prince of Persia: The Lost Crown

Журнал Game Informer опубликовал больше 20 минут геймплея Prince of Persia: The Lost Crown — спин-оффа в серии Prince of Persia. В ролике показали исследование нескольких локаций, бой с боссом и применение различных видов оружия.

12 июня 2023 года разработчики Prince of Persia: The Lost Crown в рамках презентации Ubisoft Forward представили геймплейный трейлер. В нем показали главного героя и основные способности персонажа.

Prince of Persia: The Lost Crown — абсолютно новая часть франшизы, которая не связана с предыдущими выпусками. Игрокам предстоит исследовать запутанный мир, сражаться с противниками и решать головоломки.

Prince of Persia: The Lost Crown выйдет 18 января 2024 года для PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S.