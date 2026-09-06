voices38 взломал защиту Denuvo в Prince of Persia: The Lost Crown

Похоже, что теперь стало понятно, почему voices38 отсутствовал несколько недель: взломщик сообщил о выпуске уже четвёртого взлома за сегодня.
На сей раз защита Denuvo была взломана в экшене Prince of Persia: The Lost Crown. Игра вышла в 2024 году и с тех пор была взломана лишь с помощью гипервизора группой DenuvOwO, но теперь получила традиционный кряк. Она была защищена Ubisoft Connect + Denuvo.
Скачать взлом можно с нашего сайта:
Спасибо, но я уже купил её и на Свич, и на Стим.
Ааастанавите его кто нибудь.
Молодец!