voices38 взломал защиту Denuvo в Prince of Persia: The Lost Crown

Похоже, что теперь стало понятно, почему voices38 отсутствовал несколько недель: взломщик сообщил о выпуске уже четвёртого взлома за сегодня.

На сей раз защита Denuvo была взломана в экшене Prince of Persia: The Lost Crown. Игра вышла в 2024 году и с тех пор была взломана лишь с помощью гипервизора группой DenuvOwO, но теперь получила традиционный кряк. Она была защищена Ubisoft Connect + Denuvo.

Скачать взлом можно с нашего сайта: