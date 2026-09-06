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Prince of Persia: The Lost Crown 18.01.2024
Экшен, Адвенчура, Платформер, Фэнтези
5.7 412 оценок

voices38 взломал защиту Denuvo в Prince of Persia: The Lost Crown

AceTheKing AceTheKing

Похоже, что теперь стало понятно, почему voices38 отсутствовал несколько недель: взломщик сообщил о выпуске уже четвёртого взлома за сегодня.

На сей раз защита Denuvo была взломана в экшене Prince of Persia: The Lost Crown. Игра вышла в 2024 году и с тех пор была взломана лишь с помощью гипервизора группой DenuvOwO, но теперь получила традиционный кряк. Она была защищена Ubisoft Connect + Denuvo.

Скачать взлом можно с нашего сайта:

Prince of Persia: The Lost Crown "Crack - Оффлайн запуск игры без DRM"
ПК 4
95
26
Комментарии:  26
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