Звезда Final Fantasy 16 выражает сожаление об "утечке мозгов" в индустрии

Актёр Бен Старр вновь выразил свою обеспокоенность по поводу массовых увольнений в игровой индустрии после роспуска команды, ответственной за создание Prince of Persia: The Lost Crown, которая является его "любимой игрой в этому году".

Хотя карьера Бена Старра стремительно развивается благодаря его главной роли в Final Fantasy 16, роли в Hades 2, а также предстоящей роли в пошаговом JRPG Clair Obscur, он не оставляет без внимания проблемы, касающиеся стабильности работы игровых разработчиков. В прошлом году актёр критиковал привычку игровой индустрии ежегодно увольнять тысячи разработчиков, в то же время как многие компании продолжали хвастаться, в то же время публикую отчёты о рекордной прибыли. В 2024 году ситуация только ухудшилась. Многие издатели (Microsoft, PlayStation, Embracer и Take-Two), либо уволили сотни работников, либо закрыли целые студии разработки. Порой и то, и другое происходило одновременно.

В интервью GamesRadar+ Бен Старр вновь поднимает этот вопрос. "Мы слышим о всё большем числе увольнений. При том, что наша индустрия не находится в упадке, многие компании вынуждены принимать трудные решения, и они теряют замечательных людей. Это своего рода "утечка мозгов", — говорит он. "Я очень надеюсь, что мы сможем найти способ исправить ситуацию. Это действительно печально, потому что я люблю эти игры", — продолжает он, ссылаясь на Prince of Persia: The Lost Crown и на то, как Ubisoft недавно распустила свою команду разработки, занимавшуюся последним Принцем. "Я просто надеюсь, что люди останутся в индустрии. Я надеюсь, что мы сможем извлечь что-то хорошее из происходящего, что люди найдут новые места работы, и что из этого родится нечто новое. В ААА, АА или Инди".