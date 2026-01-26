Актриса озвучивания Фары узнала об отмене ремейка Prince of Persia из интернета: "Три года моей работы псу под хвост"

Актриса озвучивания Эман Аяз рассказала, что узнала об отмене ремейка Prince of Persia: The Sands of Time от Ubisoft из интернета, потеряв роль, над которой работала три года. Хотя Аяз прямо не назвала проект, она ретвитнула сообщения, связывающие ее с ролью Фары в ремейке Prince of Persia, что делает связь очевидной. В эмоциональном видео, опубликованном в сети, Аяз описала, как ее брат прислал ей новостную статью об отмене проекта - без какого-либо предварительного уведомления от студии.

Три года назад я получила роль, которая должна была изменить всю мою жизнь, в проекте, который должен был изменить все. Я прошла строгий процесс прослушиваний: самозапись, личную встречу, приглашение на повторное прослушивание и пробы на совместимость, ради которого я летала в другой город. Когда я получила роль, я рыдала от счастья.

Все это время Аяз работала под строгим соглашением о неразглашении, не имея возможности рассказать о проекте даже близким. Она отмечает, что команда стала для нее семьей, а сам проект прошел бесчисленные стадии разработки.

Я ждала и ждала, когда же смогу наконец рассказать об этом. К сожалению, этому не суждено было случиться. Это была лучшая работа в моей карьере, и теперь ее никто никогда не увидит.

В конце актриса заключила:

К сожалению, индустрия развлечений не только про развлечения, но и про гарантирование денежного потока. А это означает принятие решений, которые рассматривают жизни людей как сопутствующий ущерб, а искусство - как расходный материал… Этот проект существовал, даже если мир его так и не увидит. Столько талантливых художников посвятили бесчисленные часы, чтобы это произошло. И он просто так не исчезнет, он навсегда останется в наших сердцах, как бы банально это ни звучало… Единственный способ, которым такие истории выживают - если аудитория требует их.