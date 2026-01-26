Актриса озвучивания Фары узнала об отмене ремейка Prince of Persia из интернета: "Три года моей работы псу под хвост"

Актриса озвучивания Эман Аяз рассказала, что узнала об отмене ремейка Prince of Persia: The Sands of Time от Ubisoft из интернета, потеряв роль, над которой работала три года. Хотя Аяз прямо не назвала проект, она ретвитнула сообщения, связывающие ее с ролью Фары в ремейке Prince of Persia, что делает связь очевидной. В эмоциональном видео, опубликованном в сети, Аяз описала, как ее брат прислал ей новостную статью об отмене проекта - без какого-либо предварительного уведомления от студии.
Три года назад я получила роль, которая должна была изменить всю мою жизнь, в проекте, который должен был изменить все. Я прошла строгий процесс прослушиваний: самозапись, личную встречу, приглашение на повторное прослушивание и пробы на совместимость, ради которого я летала в другой город. Когда я получила роль, я рыдала от счастья.
Все это время Аяз работала под строгим соглашением о неразглашении, не имея возможности рассказать о проекте даже близким. Она отмечает, что команда стала для нее семьей, а сам проект прошел бесчисленные стадии разработки.
Я ждала и ждала, когда же смогу наконец рассказать об этом. К сожалению, этому не суждено было случиться. Это была лучшая работа в моей карьере, и теперь ее никто никогда не увидит.
В конце актриса заключила:
К сожалению, индустрия развлечений не только про развлечения, но и про гарантирование денежного потока. А это означает принятие решений, которые рассматривают жизни людей как сопутствующий ущерб, а искусство - как расходный материал… Этот проект существовал, даже если мир его так и не увидит. Столько талантливых художников посвятили бесчисленные часы, чтобы это произошло. И он просто так не исчезнет, он навсегда останется в наших сердцах, как бы банально это ни звучало… Единственный способ, которым такие истории выживают - если аудитория требует их.
Но за работу тебе заплатили. Деньги получены. Значит всё было не зря. Вот если бы никакой отдачи не было, тогда да - коту под хвост... Точка.
Ну для актера это минус строчка в резюме и помимо денег важно чтоб работу оценили и заметили
Просто есть такие люди, для которых в жизни есть только деньги. Им ты никогда не объяснишь, что многим морально очень тяжело, когда труд, в который они вложили годы своей жизни просто выкидывается в мусорку, пусть даже за него и заплатили.
Миллионы людей в мире через это проходят, не надо тут великие страдания изображать.
Вот это принцесска, судя во лицу из под хвоста у пса сама вылезла, чтобы затянуться раковой палочкой
"Мужик! Я нихера не понял, что ты сказал, но ты мне близок. Ты заговорил, и достучался до сердца."
Жаль её
нефор в озвучке легендарной игры? и поделом ей
она не поняла! если игру отменили, значит что-то было с этой игрой не так! отмена спасла её от позора! все бы потом говорили - вот эта актриса из того убогого принца персии
Игра может и была бы дерьмом (что не факт), но не обязательно все в ней было бы дерьмом. Может быть, в рецензиях написали что-то вроде "игра в целом отстой, но актриса, озвучившая Фару, отыграла превосходно".
Лучше бы она контракт свой внимательно прочитала, мб отмена игры не даёт ей право говорить о своём участии в ней
Так тебе ж заплатили
Ну не совсем под хвост, заплатили же
У этих мешков с деньгами нет души, есть только холодный расчет
его перевыпустят потом через 15 лет как капитана блада