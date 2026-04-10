Бывший разработчик опубликовал несколько кадров отменённого ремейка Prince of Persia: The Sands of Time

В сети появились новые, ранее не публиковавшиеся кадры из отменённого ремейка культовой игры Prince of Persia: The Sands of Time. Видеоролик представляет видение проекта, первоначально разработанного небольшими студиями Ubisoft, прежде чем разработка была возобновлена и перенесена в Ubisoft Montreal. Утечка, появившаяся на Reddit и других сайтах, проливает новый свет на состояние игры до ее фундаментального художественного изменения.
Опубликованные кадры игрового процесса вызвали большой ажиотаж среди поклонников серии, прежде всего из-за визуального качества, которое во многих местах превосходит то, что было показано в печально известном трейлере 2020 года. Пользователи интернета отметили атмосферный дизайн локаций и освещение, которые передают дух оригинала, хотя модели персонажей остаются предметом споров. Некоторые комментаторы, утверждающие, что были бывшими тестировщиками этой версии, даже заявили, что игра была почти завершена и предлагала удовлетворительный игровой опыт.
Реакция сообщества оказалась неоднозначной: многие игроки выразили сожаление, что эта конкретная версия так и не увидела свет, особенно учитывая долгое ожидание нового ремейка. Некоторые даже спрашивают: «Почему Ubisoft не выпустила это?»
Видео показывает 6 секунд тормознутого геймплея 4 раза подряд. Это всё, что нужно знать о Принце Индии.
А некоторые, утверждающие, что были разработчиками которым срочно пришлось это доделывать за индусами, заявляют, что за исключением пары-тройки локаций которые индийские мошенники впаривали руководству, там даже корова не валялась.
Я как ярый фанат песочной трилогии с уверенностью могу сказать, что в это точно бы поиграл
У оригинала был свой эдакий вайб волшебной сказки, который и сейчас вполне себе играется. Тут же вижу какую то дрисню от современного юбисофта, которые очень хотят своим движком по визуалу походить на урину5.
Когда-нибудь ИИ соберёт все эти обрывки и сделает полноценную игру. А так - зря отменили.
Жаль не выпустили.По геймплею вполне годной могла быть, а на графен по барабану.