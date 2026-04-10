Бывший разработчик опубликовал несколько кадров отменённого ремейка Prince of Persia: The Sands of Time

В сети появились новые, ранее не публиковавшиеся кадры из отменённого ремейка культовой игры Prince of Persia: The Sands of Time. Видеоролик представляет видение проекта, первоначально разработанного небольшими студиями Ubisoft, прежде чем разработка была возобновлена ​​и перенесена в Ubisoft Montreal. Утечка, появившаяся на Reddit и других сайтах, проливает новый свет на состояние игры до ее фундаментального художественного изменения.

Опубликованные кадры игрового процесса вызвали большой ажиотаж среди поклонников серии, прежде всего из-за визуального качества, которое во многих местах превосходит то, что было показано в печально известном трейлере 2020 года. Пользователи интернета отметили атмосферный дизайн локаций и освещение, которые передают дух оригинала, хотя модели персонажей остаются предметом споров. Некоторые комментаторы, утверждающие, что были бывшими тестировщиками этой версии, даже заявили, что игра была почти завершена и предлагала удовлетворительный игровой опыт.

Реакция сообщества оказалась неоднозначной: многие игроки выразили сожаление, что эта конкретная версия так и не увидела свет, особенно учитывая долгое ожидание нового ремейка. Некоторые даже спрашивают: «Почему Ubisoft не выпустила это?»