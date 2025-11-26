"Что это за бабуля?": фанаты Prince of Persia: The Sands of Time в шоке от нового вида Фары

Фанаты классической игры Prince of Persia: The Sands of Time в полном недоумении: свежая утечка внутренних материалов ремейка от Ubisoft раскрыла радикально измененный облик принцессы Фары, которая теперь выглядит старше, суровее и куда менее привлекательно, чем в оригинале 2003 года.

Всё началось с видео на YouTube, которое быстро удалили, но успело разлететься по сети. Утечка включает слайды презентации Ubisoft 2024 года, клипы с захватом движений, альфа-геймплей и концепт-арт персонажей. Особое внимание привлекла Фара - спутница Принца, дочь махараджи Индии. В оригинале она - грациозная 19-летняя лучница с утонченными чертами лица и открытым животиком. В ремейке же ее лицо сплюснутое, с впалыми щеками, морщинками и суровым взглядом, словно у женщины за 40.

Известный геймдизайнер Марк Керн (Grummz) написал: "Похоже, Ubisoft так ничему и не научились". На Reddit и в соцсети X фанаты в ярости и называют Фару "уродливой индианкой", "бабулей" и "стремной феминисткой". Многие отмечают, что Принц тоже изменился - теперь он с дредами и выглядит "индийским", а не персидским.

Ремейк анонсировали в 2020-м с релизом на 2021-й, но из-за критики графики и задержек перенесли на 2026-й. Ubisoft молчит об утечке. Фанаты требуют верности оригиналу: "Зачем портить культовую игру "современной повесткой"?"