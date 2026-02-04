Cоздатель оригинальной Prince of Persia Джордан Мехнер прокомментировал отмену ремейка Sands of Time

Джордан Мехнер, создатель классической серии Prince of Persia, высказался о недавней отмене ремейка The Sands of Time, который разрабатывался в Ubisoft Montreal на протяжении нескольких лет. В блоге, опубликованном 4 февраля, Мехнер выразил поддержку команде разработчиков и поклонникам, которые с нетерпением ждали выхода игры.

«Я надеялся, что первый пост в новом году будет посвящён празднованию релиза Sands of Time, но, увы, этого не случилось», — написал Мехнер. Он назвал отмену ремейка «жестоким опытом» и отметил, что подобные решения редко становятся достоянием общественности, но для разработчиков это болезненно.

Мехнер подчеркнул, что особенно тяжело молодым членам команды, для которых проект должен был стать важной вехой в карьере. «Трудно внезапно осознать, что четыре года кропотливой работы, которой ты гордился и рассчитывал показать миру, теперь никогда не увидят свет», — добавил он.

Он также отметил, что слова вроде «потеря» и «горе» могут показаться преувеличенными, но для творческих людей отмена проекта — это серьёзный удар, ведь они вкладывают в работу сердце и душу. Мехнер вспомнил ночи и выходные, проведённые в студии вместо времени с близкими, которые теперь кажутся потерянными впустую.

Мехнер, в свою очередь, признался, что сейчас благодарен возможности работать над книгами и графическими новеллами, где бюджеты меньше, а творческая свобода остаётся «бесценной».