Директор по левел-дизайну отмененного ремейка Prince of Persia эмоционально высказался о закрытии проекта

Новость об окончательной отмене многострадального ремейка Prince of Persia: The Sands of Time стала ударом не только для фанатов, ожидавших возвращения Принца, но и для самих разработчиков. Филипп Бурбо, занимавший в команде пост директора по дизайну уровней, опубликовал в своем профиле на LinkedIn трогательное прощальное письмо, в котором выразил разочарование решением Ubisoft.
Разработчик признался, что редко испытывал такую гордость за коллектив, как при работе над этим тайтлом. По словам Бурбо, игра, которую они создавали, переросла рамки простого визуального обновления классики.
Этот проект был больше, чем просто ремейком. У него была своя собственная идентичность, построенная на прочном фундаменте опыта 25-летней давности. Я невероятно горжусь тем, что было достигнуто с теми ресурсами, которые у нас были. Я вложил в это путешествие много сил, и в какой-то момент я искренне верил, что мы добьемся успеха.
— написал Филипп.
Он также добавил, что игра получалась «особенной» и выразил искреннее сожаление о том, что широкая аудитория так и не сможет оценить финальный результат их трудов.
Слова разработчика звучат особенно горько на фоне того, что мы уже частично знаем, как именно игра должна была играться и выглядеть. Буквально на днях благодаря инсайдерам общественность получила возможность заглянуть за кулисы разработки. Подробнее об этом читайте в нашем материале:
В завершение своего обращения Бурбо пожелал всем бывшим коллегам найти новые «дома», где их талант, опыт и страсть смогут процветать. Отмена проекта ставит точку в многолетней истории попыток Ubisoft возродить The Sands of Time, оставляя франшизу в подвешенном состоянии.
интересно он сам верить в то, что написал? или он написал потому что должен был? надеюсь на второе
Соевая залупа на своей волне, они в шизу свою яро верят
Чувак. Это пре-альфа.
да. и это уже выглядит так себе. на конечном билде максимум что поменялось бы это подповерхностное рассеивание полигонов для детализации побольше мимика освещение. всяукий реисунок начинается с основных черт. потом просто всё больше и больше деталей накидывают. в школе ИЗО не изучали?
сжв кал хвалит свой воук высер с паджитами
Вы добились ребята, я горжусь тем, что эту игру не увидит свет.
когда слышу "своя идентичность" сразу понимаю, что хорошо, что его закрыли и не выпустили
Соевый шизоид забыл спросить о своём "вяликом пути" непосредственных игроков, которым в помои УгСофта не захочется играть даже забесплатно, в рамках различных подписок.
Убери из выборки нитакусечных калоедов, у которых аванпостная дрочильня и гомо/фемо персонажи являются столпами "качественных" игр, убери игрунов в бесплатные игры навроде "Радуги", и в сухом остатке получим 3-4% упоротых оптимистов, которые ещё верят что УгСофт смогётъ.
Все остальные искренне желают не поиграть в их новинки, а увидеть собственными глазами как УгСофт обанкротится.