Директор по левел-дизайну отмененного ремейка Prince of Persia эмоционально высказался о закрытии проекта

Новость об окончательной отмене многострадального ремейка Prince of Persia: The Sands of Time стала ударом не только для фанатов, ожидавших возвращения Принца, но и для самих разработчиков. Филипп Бурбо, занимавший в команде пост директора по дизайну уровней, опубликовал в своем профиле на LinkedIn трогательное прощальное письмо, в котором выразил разочарование решением Ubisoft.

Разработчик признался, что редко испытывал такую гордость за коллектив, как при работе над этим тайтлом. По словам Бурбо, игра, которую они создавали, переросла рамки простого визуального обновления классики.

Этот проект был больше, чем просто ремейком. У него была своя собственная идентичность, построенная на прочном фундаменте опыта 25-летней давности. Я невероятно горжусь тем, что было достигнуто с теми ресурсами, которые у нас были. Я вложил в это путешествие много сил, и в какой-то момент я искренне верил, что мы добьемся успеха.

— написал Филипп.

Он также добавил, что игра получалась «особенной» и выразил искреннее сожаление о том, что широкая аудитория так и не сможет оценить финальный результат их трудов.

Слова разработчика звучат особенно горько на фоне того, что мы уже частично знаем, как именно игра должна была играться и выглядеть. Буквально на днях благодаря инсайдерам общественность получила возможность заглянуть за кулисы разработки. Подробнее об этом читайте в нашем материале:

В завершение своего обращения Бурбо пожелал всем бывшим коллегам найти новые «дома», где их талант, опыт и страсть смогут процветать. Отмена проекта ставит точку в многолетней истории попыток Ubisoft возродить The Sands of Time, оставляя франшизу в подвешенном состоянии.