Фанаты готовят графическую переработку Prince of Persia: The Sands of Time с полноценной трассировкой пути

Группа моддеров объявила о разработке масштабного проекта по улучшению графики для культовой Prince of Persia: The Sands of Time. Мод призван заменить оригинальные ассеты на более качественные модели и текстуры, а также добавить в игру трассировку пути.

В настоящий момент команда ищет в свой состав художников, программистов и специалистов по работе с RTX Remix и 3D-моделированию. Авторы признаются, что изначально планировали создать полноценный ремейк игры, но затем отказались от этой идеи, чтобы избежать возможных юридических претензий со стороны Ubisoft.

Моддеры продемонстрировали общественности уже две готовые модели ключевых артефактов из игры - Кинжала времени и Меча мстительного воина.