Фанаты Prince of Persia не сдаются и запустили петицию, чтобы спасти ремейк

Сообщество поклонников серии Prince of Persia активно борется за возрождение долгожданного ремейка классической игры Принц Персии: Пески времени. После официальной отмены проекта Ubisoft в январе 2026 года фанаты запустили петицию с хэштегом #SavePrinceOfPersia. Петиция, созданная командой Portal Viciados на платформе Change.org, требует от Ubisoft возобновить разработку и выпустить ремейк. На момент публикации она собрала более 3000 подписей, и число продолжает расти.

Фанатский аккаунт Prince of Persia Universe в соцсети X опубликовал обновление о прогрессе петиции. В посте подчеркивается, что сообщество гораздо больше 3000 человек, и призывает распространять информацию. Основные аргументы петиции: Принц Персии: Пески времени - знаковая игра для Ubisoft и всей индустрии, повлиявшая на многие современные проекты. Ремейк прошел через множество задержек, критику и перезапусков, но годы работы разработчиков не должны пропасть зря. Франшиза обладает огромной фан-базой и культурной ценностью - ее нельзя просто "похоронить".