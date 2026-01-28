Фанаты Prince of Persia не сдаются и запустили петицию, чтобы спасти ремейк

Сообщество поклонников серии Prince of Persia активно борется за возрождение долгожданного ремейка классической игры Принц Персии: Пески времени. После официальной отмены проекта Ubisoft в январе 2026 года фанаты запустили петицию с хэштегом #SavePrinceOfPersia. Петиция, созданная командой Portal Viciados на платформе Change.org, требует от Ubisoft возобновить разработку и выпустить ремейк. На момент публикации она собрала более 3000 подписей, и число продолжает расти.
Фанатский аккаунт Prince of Persia Universe в соцсети X опубликовал обновление о прогрессе петиции. В посте подчеркивается, что сообщество гораздо больше 3000 человек, и призывает распространять информацию. Основные аргументы петиции: Принц Персии: Пески времени - знаковая игра для Ubisoft и всей индустрии, повлиявшая на многие современные проекты. Ремейк прошел через множество задержек, критику и перезапусков, но годы работы разработчиков не должны пропасть зря. Франшиза обладает огромной фан-базой и культурной ценностью - ее нельзя просто "похоронить".
Подписал петицию
🤝
Калоеда сразу видно.
Упорные. 😁 Для 2003 года, где мои 13 лет? xD :) Было время.
как же людям скучно живётся то
Уебсофту и раньше то было по большей части плевать на мнение игроков, а сейчас из той то жопы, в которую они сами себя загнали, эту петицию даже не увидят.
Наоборот как раз. Другой момент, что новое руководство может послать петицию на фиг, и правильно сделает.
Новость ради новости, эти фанаты ремейк хотят от нынешнего Юбисофт?))
Да
Не фанаты, а больные и жалкие людишки, которых нельзя назвать геймерами.
Почему жалкие)) игра была готова на 99%, с этой петицией могли даже в таком состоянии выпустить, но юбикам плевать на петиции, также как на игроков в целом
Зачем? Даже юбики признали низкое качество игры. Переиграйте в оригинал
Очевидно же, что там нечего спасать, если даже гoвноделы из Убика списали проект.
Интересно в ремейке они саундтреки перемиксовали и переделали до отмены. Было бы интересно послушать особенно саунд из титров
А платить кто будет? )