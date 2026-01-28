ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Prince of Persia: The Sands of Time 10.11.2003
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8.8 1 444 оценки

Фанаты Prince of Persia не сдаются и запустили петицию, чтобы спасти ремейк

2BLaraSex 2BLaraSex

Сообщество поклонников серии Prince of Persia активно борется за возрождение долгожданного ремейка классической игры Принц Персии: Пески времени. После официальной отмены проекта Ubisoft в январе 2026 года фанаты запустили петицию с хэштегом #SavePrinceOfPersia. Петиция, созданная командой Portal Viciados на платформе Change.org, требует от Ubisoft возобновить разработку и выпустить ремейк. На момент публикации она собрала более 3000 подписей, и число продолжает расти.

Фанатский аккаунт Prince of Persia Universe в соцсети X опубликовал обновление о прогрессе петиции. В посте подчеркивается, что сообщество гораздо больше 3000 человек, и призывает распространять информацию. Основные аргументы петиции: Принц Персии: Пески времени - знаковая игра для Ubisoft и всей индустрии, повлиявшая на многие современные проекты. Ремейк прошел через множество задержек, критику и перезапусков, но годы работы разработчиков не должны пропасть зря. Франшиза обладает огромной фан-базой и культурной ценностью - ее нельзя просто "похоронить".

11
19
Комментарии:  19
Ваш комментарий
Константин335

Подписал петицию

12
Rio17

🤝

6
Mei li

Калоеда сразу видно.

1
Rio17

Упорные. 😁 Для 2003 года, где мои 13 лет? xD :) Было время.

3
нитгитлистер

как же людям скучно живётся то

3
Wing42

Уебсофту и раньше то было по большей части плевать на мнение игроков, а сейчас из той то жопы, в которую они сами себя загнали, эту петицию даже не увидят.

3
Mei li

Наоборот как раз. Другой момент, что новое руководство может послать петицию на фиг, и правильно сделает.

Gelyr

Новость ради новости, эти фанаты ремейк хотят от нынешнего Юбисофт?))

3
Константин335

Да

4
Armen 88

Не фанаты, а больные и жалкие людишки, которых нельзя назвать геймерами.

3
CRAZY rock GAME

Почему жалкие)) игра была готова на 99%, с этой петицией могли даже в таком состоянии выпустить, но юбикам плевать на петиции, также как на игроков в целом

Lyс

Зачем? Даже юбики признали низкое качество игры. Переиграйте в оригинал

2
Gords

Очевидно же, что там нечего спасать, если даже гoвноделы из Убика списали проект.

2
Madiark

Интересно в ремейке они саундтреки перемиксовали и переделали до отмены. Было бы интересно послушать особенно саунд из титров

smallhell

А платить кто будет? )

ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ