"Мы не откажемся от франшизы": команда прокомментировала отмену ремейка Prince of Persia: The Sands of Time

Ubisoft официально объявила о отмене Prince of Persia: The Sands of Time Remake, а вместе с ним прекратилась разработка еще пяти проектов, включая три новые интеллектуальные собственности компании. Причиной стали внутренние изменения и оптимизация расходов в период реорганизации, когда команды перераспределяются для работы над другими проектами.

Команда ремейка обратилась к сообществу Prince of Persia с открытым письмом: «Мы приняли трудное решение прекратить разработку ремейка. Мы понимаем, что это вызывает разочарование. Игра имела огромный смысл для фанатов и для команды, которая над ней работала». Разработчики признали, что проект имел потенциал, но для достижения нужного уровня качества потребовались бы ресурсы и время, которых компания не могла выделить ответственно.

«Мы не хотим выпускать продукт, который не соответствует духу The Sands of Time. Prince of Persia как франшиза и наследие по-прежнему имеет для нас огромное значение. Это решение не означает отказа от вселенной. Спасибо за вашу страсть, терпение и любовь к Prince of Persia», — подчеркнули авторы.

Ubisoft пока не раскрывает дальнейшие планы по франшизе, но команда ремейка ясно дала понять: Prince of Persia никуда не уходит, и поклонники могут ожидать новые проекты во вселенной, когда придет время.