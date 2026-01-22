ЧАТ ИГРЫ
Prince of Persia: The Sands of Time 10.11.2003
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8.8 1 435 оценок

"Мы не откажемся от франшизы": команда прокомментировала отмену ремейка Prince of Persia: The Sands of Time

butcher69 butcher69

Ubisoft официально объявила о отмене Prince of Persia: The Sands of Time Remake, а вместе с ним прекратилась разработка еще пяти проектов, включая три новые интеллектуальные собственности компании. Причиной стали внутренние изменения и оптимизация расходов в период реорганизации, когда команды перераспределяются для работы над другими проектами.

Команда ремейка обратилась к сообществу Prince of Persia с открытым письмом: «Мы приняли трудное решение прекратить разработку ремейка. Мы понимаем, что это вызывает разочарование. Игра имела огромный смысл для фанатов и для команды, которая над ней работала». Разработчики признали, что проект имел потенциал, но для достижения нужного уровня качества потребовались бы ресурсы и время, которых компания не могла выделить ответственно.

«Мы не хотим выпускать продукт, который не соответствует духу The Sands of Time. Prince of Persia как франшиза и наследие по-прежнему имеет для нас огромное значение. Это решение не означает отказа от вселенной. Спасибо за вашу страсть, терпение и любовь к Prince of Persia», — подчеркнули авторы.

Ubisoft закрыла 6 проектов, включая ремейк Prince of Persia: Sands of Time

Ubisoft пока не раскрывает дальнейшие планы по франшизе, но команда ремейка ясно дала понять: Prince of Persia никуда не уходит, и поклонники могут ожидать новые проекты во вселенной, когда придет время.

Комментарии:  27
saa0891
Когда разработчик не способен сделать Ремейк своей собственной игры о чем тут можно еще говорить, хотя Юбисофт уже давно импотенты в плане подобных сингловых игр с качественным многоуровневым левел дизайном локаций и интересными механиками, единственное на что они способны это го8ноконвейер с огромной картой, кучей унылых точек интереса и тонной аванпостов.

13
Newworld_DESTROYER

забавно читать подобное, учитывая что у юбиков в открытых мирах тупа уже не осталось конкурентов. назови хотя бы парочку таких проектов, которые могут конкурировать с Одиссей, валгаллой или шедовс. елден ринг или наверное экспедиция это будущее индустрии с кучей крутых новых механик))))))))

поймите уже, что принц это никому не интересный пережиток прошлого как какой нибудь турок, ассасины это логичное продолжение всей лучших идей принца, смысл назад уходить снова

9
saa0891 Newworld_DESTROYER
юбиков в открытых мирах тупа уже не осталось конкурентов. назови хотя бы парочку таких проектов, которые могут конкурировать с Одиссей, валгаллой или шедовс

Ну ты можешь и дальше жрать этот го8ноконвейер за обе щеки, он как раз и рассчитан на таких как ты, мне этот шлак даже за бесплатно не нужен.

поймите уже, что принц это никому не интересный пережиток прошлого

Печально что благодаря такой аудитории Юбики превратились в контору которая не способна сделать действительно интересную годную игру которую захотелось хотя бы скачать про покупку я даже не говорю.

5
Newworld_DESTROYER saa0891

все проще, у тебя игровая импотенция

4
Egik81

Иногда они принимают разумные решение, учитывая их текущее виденье процесса.

7
FumblingLysanias

Может и Bungie одумается?🤣

2
Egik81 FumblingLysanias

Надеется на массовые разумные решение у небожителей конечно можно, но не стоит.

3
WarCraf4er

Умные мысли часто преследовали Ubisoft, но Ubisoft всегда была на шаг быстрее

1
Fad454

С 2015-го года я считал конами конторой п****асов, но убейсофт просто переплюнула их, самая мерзкая и ублюдочная шарашка на данный момент, никаких игр в жизни от них больше не куплю, не говоря что последние 3 части отсосина я даже не скачивал (не знаю есть денува там или нет)!

5
CRAZY rock GAME

Ага, когда придёт время это значит никогда. У них не было денег на римейк принца, но есть время, ресурсы и деньги 20 лет разрабатывать Beyond Good Evil и не показывая ничего об игре и только обещать что ее не будут отменять, она разрабатывается и выйдет на PlayStation 8 и на Windows 13🤷🤷🤷🙄🙄🙄

3
AlexFoRestor

Клоунадусы ходячие

3
Пользователь ВКонтакте

Если они даже не могут переделать то, что уже было сделано, о чем ещё говорить. Куда оно там "никуда не уходит", просто уже ничего нет // Александр Ковалёв

3
Vad Pvn

больше 5 лет калупать игру на основе готовой и не сделать, это писец Убисофт единственная ААА кантора которая не смогла ни одного ремейка))))

3
Fad454

Они даже могли просто же допилить графон в билде от индусов, а он уже был готовым, релиз должен был быть через пару месяцев после анонса, просто допилить, не переделывать с нуля, но нет же!

moblin

С1уки

2
WarCraf4er

От франшизы то они конечно не откажутся, будут держать её за яйца и судить каждого кто захочет сделать свой фан ремейк

2
Gowras

Лучше бы отказались как раз. Чтоб другие сделали нормально. Эти ни одной игры нормальной не сделали за последние 10-15 лет.

1
