"Мы не откажемся от франшизы": команда прокомментировала отмену ремейка Prince of Persia: The Sands of Time

Ubisoft официально объявила о отмене Prince of Persia: The Sands of Time Remake, а вместе с ним прекратилась разработка еще пяти проектов, включая три новые интеллектуальные собственности компании. Причиной стали внутренние изменения и оптимизация расходов в период реорганизации, когда команды перераспределяются для работы над другими проектами.
Команда ремейка обратилась к сообществу Prince of Persia с открытым письмом: «Мы приняли трудное решение прекратить разработку ремейка. Мы понимаем, что это вызывает разочарование. Игра имела огромный смысл для фанатов и для команды, которая над ней работала». Разработчики признали, что проект имел потенциал, но для достижения нужного уровня качества потребовались бы ресурсы и время, которых компания не могла выделить ответственно.
«Мы не хотим выпускать продукт, который не соответствует духу The Sands of Time. Prince of Persia как франшиза и наследие по-прежнему имеет для нас огромное значение. Это решение не означает отказа от вселенной. Спасибо за вашу страсть, терпение и любовь к Prince of Persia», — подчеркнули авторы.
Ubisoft пока не раскрывает дальнейшие планы по франшизе, но команда ремейка ясно дала понять: Prince of Persia никуда не уходит, и поклонники могут ожидать новые проекты во вселенной, когда придет время.
Когда разработчик не способен сделать Ремейк своей собственной игры о чем тут можно еще говорить, хотя Юбисофт уже давно импотенты в плане подобных сингловых игр с качественным многоуровневым левел дизайном локаций и интересными механиками, единственное на что они способны это го8ноконвейер с огромной картой, кучей унылых точек интереса и тонной аванпостов.
забавно читать подобное, учитывая что у юбиков в открытых мирах тупа уже не осталось конкурентов. назови хотя бы парочку таких проектов, которые могут конкурировать с Одиссей, валгаллой или шедовс. елден ринг или наверное экспедиция это будущее индустрии с кучей крутых новых механик))))))))
поймите уже, что принц это никому не интересный пережиток прошлого как какой нибудь турок, ассасины это логичное продолжение всей лучших идей принца, смысл назад уходить снова
Ну ты можешь и дальше жрать этот го8ноконвейер за обе щеки, он как раз и рассчитан на таких как ты, мне этот шлак даже за бесплатно не нужен.
Печально что благодаря такой аудитории Юбики превратились в контору которая не способна сделать действительно интересную годную игру которую захотелось хотя бы скачать про покупку я даже не говорю.
все проще, у тебя игровая импотенция
Иногда они принимают разумные решение, учитывая их текущее виденье процесса.
Может и Bungie одумается?🤣
Надеется на массовые разумные решение у небожителей конечно можно, но не стоит.
Умные мысли часто преследовали Ubisoft, но Ubisoft всегда была на шаг быстрее
С 2015-го года я считал конами конторой п****асов, но убейсофт просто переплюнула их, самая мерзкая и ублюдочная шарашка на данный момент, никаких игр в жизни от них больше не куплю, не говоря что последние 3 части отсосина я даже не скачивал (не знаю есть денува там или нет)!
Ага, когда придёт время это значит никогда. У них не было денег на римейк принца, но есть время, ресурсы и деньги 20 лет разрабатывать Beyond Good Evil и не показывая ничего об игре и только обещать что ее не будут отменять, она разрабатывается и выйдет на PlayStation 8 и на Windows 13🤷🤷🤷🙄🙄🙄
Клоунадусы ходячие
Если они даже не могут переделать то, что уже было сделано, о чем ещё говорить. Куда оно там "никуда не уходит", просто уже ничего нет // Александр Ковалёв
больше 5 лет калупать игру на основе готовой и не сделать, это писец Убисофт единственная ААА кантора которая не смогла ни одного ремейка))))
Они даже могли просто же допилить графон в билде от индусов, а он уже был готовым, релиз должен был быть через пару месяцев после анонса, просто допилить, не переделывать с нуля, но нет же!
С1уки
От франшизы то они конечно не откажутся, будут держать её за яйца и судить каждого кто захочет сделать свой фан ремейк
Лучше бы отказались как раз. Чтоб другие сделали нормально. Эти ни одной игры нормальной не сделали за последние 10-15 лет.