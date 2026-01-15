На сайт ремейка Prince of Persia: Sands of Time загрузили изображение с названием "релиз игры завтра"

Долгожданный ремейк Prince of Persia The Sands of Time, возможно, наконец-то приближается к релизу. Ubisoft впервые анонсировала ремейк в сентябре 2020 года с запланированной датой запуска 21 января 2021 года, прежде чем отложить его на неопределённый срок. Теперь ходят слухи, что игра выйдет в середине января 2026 года, а новая активность на её официальном сайте подогрела предположения о скором анонсе.
14 января на зарегистрированном сайте игры, который в настоящее время недоступен, но размещён на Gandi.net, французском регистраторе доменов, часто используемом Ubisoft, появились два новых файла. Один из файлов — это PNG-файл с явным названием «game-release-tomorrow» (релиз игры завтра). Об этом сообщила фанатская учётная запись Prince of Persia popuniverseX, которая также предоставила скриншот в качестве доказательства.
Учётная запись popuniverseX была заблокирована на X, но, к счастью, это открытие также зафиксировал Zephryss.
Если ремейк выйдет 16 января, это будет масштабный «теневой релиз», то есть игра выйдет практически сразу с минимальной рекламной поддержкой. Судя по недавно появившемуся файлу, возможно, официальный сайт заработает 15 января, чтобы объявить дату релиза — 16 января, но это просто предположение.
От какашечной конторы другого и не ждёшь:
в итоге выпустят просто ремастер или рескин индусов
что за бред
Они даже за столько лет ничего хорошего не смогли высрать. Если бы ремейк был хорошим, то он бы заслуживал рекламу за несколько месяцев до релиза. Были бы трейлеры, презентации и так далее, а тут просто мертвое всё изначально и уже не знают как выпустить.
Значит, ничего не вышло с переремейком)
Превратили принца персий в вонючего индуса
принц персии не европеец блондин ,чтоб ты знал школяр
если он выйдет внезапно значит игра будет кал
они видно задолбались с ним и решили выпустить нежданно не гаданно лишь бы уже отстали и всё
Попытка номер два. Надеюсь не будет повторения когда попытались сделать классику в стиле метроидвании. Вместо 3д как до этого было. Впрочем метроидвание многим зашла. Мне нет мне как-то классика больше что первая часть что более красивая вторая. Обе прошел еще в молодости. Эхх были времена. Megahit-а всем...
классика это как раз 2д платформер
классика согласен. Но не стоит это путать с современным подобием под него. Новодельный принц показал различие.
Не ври.