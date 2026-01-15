На сайт ремейка Prince of Persia: Sands of Time загрузили изображение с названием "релиз игры завтра"

Долгожданный ремейк Prince of Persia The Sands of Time, возможно, наконец-то приближается к релизу. Ubisoft впервые анонсировала ремейк в сентябре 2020 года с запланированной датой запуска 21 января 2021 года, прежде чем отложить его на неопределённый срок. Теперь ходят слухи, что игра выйдет в середине января 2026 года, а новая активность на её официальном сайте подогрела предположения о скором анонсе.

14 января на зарегистрированном сайте игры, который в настоящее время недоступен, но размещён на Gandi.net, французском регистраторе доменов, часто используемом Ubisoft, появились два новых файла. Один из файлов — это PNG-файл с явным названием «game-release-tomorrow» (релиз игры завтра). Об этом сообщила фанатская учётная запись Prince of Persia popuniverseX, которая также предоставила скриншот в качестве доказательства.

Учётная запись popuniverseX была заблокирована на X, но, к счастью, это открытие также зафиксировал Zephryss.

Если ремейк выйдет 16 января, это будет масштабный «теневой релиз», то есть игра выйдет практически сразу с минимальной рекламной поддержкой. Судя по недавно появившемуся файлу, возможно, официальный сайт заработает 15 января, чтобы объявить дату релиза — 16 января, но это просто предположение.