Prince of Persia: The Sands of Time 10.11.2003
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8.8 1 430 оценок

На сайт ремейка Prince of Persia: Sands of Time загрузили изображение с названием "релиз игры завтра"

monk70 monk70

Долгожданный ремейк Prince of Persia The Sands of Time, возможно, наконец-то приближается к релизу. Ubisoft впервые анонсировала ремейк в сентябре 2020 года с запланированной датой запуска 21 января 2021 года, прежде чем отложить его на неопределённый срок. Теперь ходят слухи, что игра выйдет в середине января 2026 года, а новая активность на её официальном сайте подогрела предположения о скором анонсе.

14 января на зарегистрированном сайте игры, который в настоящее время недоступен, но размещён на Gandi.net, французском регистраторе доменов, часто используемом Ubisoft, появились два новых файла. Один из файлов — это PNG-файл с явным названием «game-release-tomorrow» (релиз игры завтра). Об этом сообщила фанатская учётная запись Prince of Persia popuniverseX, которая также предоставила скриншот в качестве доказательства.

Учётная запись popuniverseX была заблокирована на X, но, к счастью, это открытие также зафиксировал Zephryss.

Если ремейк выйдет 16 января, это будет масштабный «теневой релиз», то есть игра выйдет практически сразу с минимальной рекламной поддержкой. Судя по недавно появившемуся файлу, возможно, официальный сайт заработает 15 января, чтобы объявить дату релиза — 16 января, но это просто предположение.

Комментарии:  19
Summor Ner

От какашечной конторы другого и не ждёшь:

13
AD010

в итоге выпустят просто ремастер или рескин индусов

5
antiRed

что за бред

3
JackReacher

Они даже за столько лет ничего хорошего не смогли высрать. Если бы ремейк был хорошим, то он бы заслуживал рекламу за несколько месяцев до релиза. Были бы трейлеры, презентации и так далее, а тут просто мертвое всё изначально и уже не знают как выпустить.

3
Karamba_6hell

Значит, ничего не вышло с переремейком)

2
Madiark

Превратили принца персий в вонючего индуса

2
antiRed

принц персии не европеец блондин ,чтоб ты знал школяр

1
SERGEY-SP

если он выйдет внезапно значит игра будет кал

1
SERGEY-SP

они видно задолбались с ним и решили выпустить нежданно не гаданно лишь бы уже отстали и всё

1
Egik81

Попытка номер два. Надеюсь не будет повторения когда попытались сделать классику в стиле метроидвании. Вместо 3д как до этого было. Впрочем метроидвание многим зашла. Мне нет мне как-то классика больше что первая часть что более красивая вторая. Обе прошел еще в молодости. Эхх были времена. Megahit-а всем...

1
JohnyKitamao

классика это как раз 2д платформер

Egik81 JohnyKitamao

классика согласен. Но не стоит это путать с современным подобием под него. Новодельный принц показал различие.

KeyMaelorin

Не ври.

