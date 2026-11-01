Неизвестный фанат предложил Ubisoft 5 миллионов евро, чтобы спасти ремейк Prince of Persia: The Sands of Time

Отмена ремейка Prince of Persia: The Sands of Time в начале 2026 года застала сообщество врасплох и разочаровала тысячи игроков. Однако страсть к франшизе Ubisoft только что достигла беспрецедентного уровня: анонимный фанат опубликовал открытое письмо с предложением выделить более 5 миллионов евро из собственного кармана, чтобы помочь студии завершить проект.

Предложение было первоначально опубликовано на Reddit (r/PrinceofPersia) и распространено сообществом, что вызвало немедленный резонанс в игровой индустрии. В письме, адресованном команде Ubisoft, игрок ясно дает понять, что его намерения чисто альтруистичны и продиктованы любовью к классической саге:

Начальный бюджет: Фанат Prince of Persia утверждает, что располагает начальным бюджетом более 5000000 евро, доступными для вложения в разработку при условии заключения официального соглашения.

Фанат Prince of Persia утверждает, что располагает начальным бюджетом более 5000000 евро, доступными для вложения в разработку при условии заключения официального соглашения. Без прав и прибыли: Предложение не предполагает финансовой отдачи, разделения продаж, будущих прибылей или каких-либо прав на интеллектуальную собственность франшизы.

Предложение не предполагает финансовой отдачи, разделения продаж, будущих прибылей или каких-либо прав на интеллектуальную собственность франшизы. Уважение к творческой свободе: Финансист гарантирует, что не намерен вмешиваться в деловые решения или творческое направление студии.

Финансист гарантирует, что не намерен вмешиваться в деловые решения или творческое направление студии. Поиск официального канала: Цель заявления - найти прямой и официальный канал связи с руководством Ubisoft, чтобы официально представить предложение.

Анонсированный более пяти лет назад, ремейк The Sands of Time прошел через крайне турбулентный цикл разработки со сменой студий. Официальная отмена произошла под предлогом того, что проект "требовал больше времени и инвестиций, чем компания могла бы ответственно себе позволить".

Несмотря на щедрость и впечатляющую сумму, предложенную фанатом, сообщество и отраслевые аналитики относятся к предложению скептически. Бюджеты AAA-производств обычно превышают десятки миллионов долларов, помимо чего они связаны со сложными юридическими, бюрократическими вопросами и вопросами распределения команды, что делает принятие внешнего финансирования такого рода крупным издателем, таким как Ubisoft, маловероятным.