Отменённый ремейк Prince of Persia: Sands of Time включал новые механики управления временем и отсылку к игре 1989 года

Согласно новому сообщению, отменённый ремейк Prince of Persia: The Sands of Time включал в себя новые механики управления временем и отсылку к оригиналу 1989 года.

Новые подробности о ремейке Prince of Persia: The Sands of Time появились благодаря серии сообщений пользователя Reddit SocramVelmar который работал над ныне отменённым проектом. Вступая в прямое общение с фанатами, он рассказал о проблемах разработки игры, творческих амбициях и факторах, которые в конечном итоге привели к её отмене.

По словам SocramVelmar, хотя ремейк был «близок» к завершению, он не был по-настоящему «готов». Внутри компании не было единого, согласованного творческого видения, которое бы направляло проект. Просочившиеся в сеть эскизы персонажей не были окончательными и отражали продолжающийся, и часто спорный, процесс проектирования. Множество интерпретаций того, как должна быть разработана игра, приводили к частым спорам, что затрудняло достижение проектом последовательного видения.

Несмотря на эти проблемы, сообщается, что ремейк остался верен основной концепции оригинала 2003 года. Кинжал времени, основная механика в The Sands of Time, осталась практически неизменной. Основа, включая плавный платформер, чистое владение мечом и органичное сочетание боя и платформинга, также осталась нетронутой. Вместо того чтобы полагаться на эффектные комбо или чрезмерно сложные системы, боевая система поощряла тайминг, позиционирование и осведомлённость об окружающей обстановке.

Команда разработчиков также добавила в ремейк некоторые новые механики, основанные на времени, поверх игрового процесса оригинала 2003 года. Например, вместо использования времени исключительно как инструмента перемотки, в ремейке экспериментировали с идеей оставления «эха» времени. Игроки могли ненадолго взаимодействовать с предыдущими версиями Принца, выполняя прыжки, удерживая рычаг или отвлекая врага, пока его нынешняя версия двигалась вперёд. Эти механики были описаны как естественное развитие оригинальной концепции, а не как дополнительные трюки.

Разработчики также показали тонкие отсылки к истокам франшизы, включая дань уважения оригинальной игре Prince of Persia 1989 года. Один из моментов отсылал к напряжённому бою, где точность выбора времени имела решающее значение.

В конечном итоге проект был отменен на поздней стадии разработки из-за внутренней неопределённости и опасений по поводу увольнений.