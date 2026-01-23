Отменённый ремейк Prince of Persia: Sands of Time включал новые механики управления временем и отсылку к игре 1989 года

Согласно новому сообщению, отменённый ремейк Prince of Persia: The Sands of Time включал в себя новые механики управления временем и отсылку к оригиналу 1989 года.
Новые подробности о ремейке Prince of Persia: The Sands of Time появились благодаря серии сообщений пользователя Reddit SocramVelmar который работал над ныне отменённым проектом. Вступая в прямое общение с фанатами, он рассказал о проблемах разработки игры, творческих амбициях и факторах, которые в конечном итоге привели к её отмене.
По словам SocramVelmar, хотя ремейк был «близок» к завершению, он не был по-настоящему «готов». Внутри компании не было единого, согласованного творческого видения, которое бы направляло проект. Просочившиеся в сеть эскизы персонажей не были окончательными и отражали продолжающийся, и часто спорный, процесс проектирования. Множество интерпретаций того, как должна быть разработана игра, приводили к частым спорам, что затрудняло достижение проектом последовательного видения.
Несмотря на эти проблемы, сообщается, что ремейк остался верен основной концепции оригинала 2003 года. Кинжал времени, основная механика в The Sands of Time, осталась практически неизменной. Основа, включая плавный платформер, чистое владение мечом и органичное сочетание боя и платформинга, также осталась нетронутой. Вместо того чтобы полагаться на эффектные комбо или чрезмерно сложные системы, боевая система поощряла тайминг, позиционирование и осведомлённость об окружающей обстановке.
Команда разработчиков также добавила в ремейк некоторые новые механики, основанные на времени, поверх игрового процесса оригинала 2003 года. Например, вместо использования времени исключительно как инструмента перемотки, в ремейке экспериментировали с идеей оставления «эха» времени. Игроки могли ненадолго взаимодействовать с предыдущими версиями Принца, выполняя прыжки, удерживая рычаг или отвлекая врага, пока его нынешняя версия двигалась вперёд. Эти механики были описаны как естественное развитие оригинальной концепции, а не как дополнительные трюки.
Разработчики также показали тонкие отсылки к истокам франшизы, включая дань уважения оригинальной игре Prince of Persia 1989 года. Один из моментов отсылал к напряжённому бою, где точность выбора времени имела решающее значение.
В конечном итоге проект был отменен на поздней стадии разработки из-за внутренней неопределённости и опасений по поводу увольнений.
Просто принц в 3д был заранее обречен на провал. И наконец до убейсофт-а это дошло. Но тут видимо причина была чисто финансовая.
Где ты проспал всю 3д трилогию принца персии и принца 2008-ого? Все в 3д и все успешные. Трилогия вообще культовая
Хрена, технологии в XI веке были. // Сергей Карпенко
Ну а ты думал. Персы - они такие! // Александр Ковалёв
Хватит уже постить, мне и так грустно от того что ее отменили
Наоборот, радуйся. Индусы там такого наделали, что даже пиджакам из Убогософта стало понятно, что это поделие ждёт провал.
Нечему тут радоваться, ну вышла бы она плохая не стал бы играть и все, но она хотя бы вышла тогда. Но есть же шанс что игра бы получилась не плохой
Смешная шутка.
Простолюдинам не довелось поиграть, только цари могли себе позволить. Повезло нам в 21-м веке // Виталий Каблоцкий
Новые механики, старые механики, да какая разница теперь, что он там включал если его отменили. Зачем вообще писать новости на эту тему, это только злить начинает.
Не вижу смысла в новости, отменили же игру, и хрен бы с Ubisoft и разрабами, просто обидно, что ссали в уши фанатам серии принца Персии, не более того.
Прям в Персии и делали? // Vincent O-Thorn
1089?
Плевать, все равно отменили, хоть стрип-бар со всеми девками из трилогии там планировали сделать.
// Антон Денискин