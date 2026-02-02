Отменённый ремейк Prince of Persia всплыл на eBay - редкий пресс-кит продают почти за $2000

Хотя Prince of Persia: The Sands of Time Remake так и не добрался до релиза, следы проекта продолжают всплывать. На этот раз в центре внимания оказался официальный пресс-кит игры, который неожиданно появился в продаже на eBay.
Редкий набор, обозначенный как Collector’s Edition Press Kit, оценён продавцом в 1999 долларов. По данным из описания лота, подобные комплекты были выпущены исключительно для прессы и партнёров Ubisoft — всего 110 экземпляров на весь мир.
Выставленный на продажу комплект имеет порядковый номер 81 и включает декоративный меч, выполненный из пластика и смолы, а также подставку из дерева. Вся композиция оформлена как демонстрационный трофей, подчёркивающий статус предмета, а не его игровое назначение.
Примечательно, что сам лот физически находится в Польше, что лишь добавляет истории элемента случайности: напоминание об амбициозном ремейке, который был официально отменён, но всё ещё продолжает существовать в виде редких коллекционных артефактов.
Официальных комментариев от Ubisoft по поводу распространения подобных пресс-китов не поступало, однако их появление на вторичном рынке лишь подчёркивает, насколько далеко проект успел продвинуться до своей окончательной отмены.
Я еще понимал подобный резонанс когда конкорд выходил, но эта игра какую ценность имеет? Раздувают из мухи слона
Я очень ждал ремейк, и готов был купить. Это величайшая игра моей молодости. Очень надеюсь что её сольют в открытый доступ
Для многих старых игроков это знаковая серия игр чел
так конкорд поднле г@внеуо
скоро поиграем
жаль без самой игры
Тоже чтоль у умельцев заказать пластиковый меч в деревянной коробочке и продать на Авито 🤔
Блин ну фигня фигурка, сделали бы норм, без пластика, из металла и реальный песок в стеклянной колбе
Какая то шляпа самодельная, а коробка выглядит как 10 лет на антресоли пролежала, вся покоцаная.
Не мамонт, не вымрет
Так вот оказывается куда все бабки ушли.
Какой-нибудь лох да купит это поделие за 20 баксов, заплатив в100 раз больше.
А вам не кажется что это часть маркетинга? Игру типа отменили, люди побежали писать петицию по выпуску, пресскиты выкладывают разгоняя хайп. А потом юби такая, ну ладно уговорили мы передумали и выпускаем игру. Профит.