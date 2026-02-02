ЧАТ ИГРЫ
Prince of Persia: The Sands of Time 10.11.2003
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8.8 1 446 оценок

Отменённый ремейк Prince of Persia всплыл на eBay - редкий пресс-кит продают почти за $2000

IKarasik IKarasik

Хотя Prince of Persia: The Sands of Time Remake так и не добрался до релиза, следы проекта продолжают всплывать. На этот раз в центре внимания оказался официальный пресс-кит игры, который неожиданно появился в продаже на eBay.

Редкий набор, обозначенный как Collector’s Edition Press Kit, оценён продавцом в 1999 долларов. По данным из описания лота, подобные комплекты были выпущены исключительно для прессы и партнёров Ubisoft — всего 110 экземпляров на весь мир.

Выставленный на продажу комплект имеет порядковый номер 81 и включает декоративный меч, выполненный из пластика и смолы, а также подставку из дерева. Вся композиция оформлена как демонстрационный трофей, подчёркивающий статус предмета, а не его игровое назначение.

Примечательно, что сам лот физически находится в Польше, что лишь добавляет истории элемента случайности: напоминание об амбициозном ремейке, который был официально отменён, но всё ещё продолжает существовать в виде редких коллекционных артефактов.

Официальных комментариев от Ubisoft по поводу распространения подобных пресс-китов не поступало, однако их появление на вторичном рынке лишь подчёркивает, насколько далеко проект успел продвинуться до своей окончательной отмены.

15
18
Комментарии:  18
МАХАН МАХАНОВИЧ

Я еще понимал подобный резонанс когда конкорд выходил, но эта игра какую ценность имеет? Раздувают из мухи слона

11
Сергей Оленичев

Я очень ждал ремейк, и готов был купить. Это величайшая игра моей молодости. Очень надеюсь что её сольют в открытый доступ

7
Rio17

Для многих старых игроков это знаковая серия игр чел

4
Rorschach93

так конкорд поднле г@внеуо

1
Tommy451

скоро поиграем

3
Rorschach93

жаль без самой игры

Иваныч из Тулы

Тоже чтоль у умельцев заказать пластиковый меч в деревянной коробочке и продать на Авито 🤔

dxxoddddeffffx

Блин ну фигня фигурка, сделали бы норм, без пластика, из металла и реальный песок в стеклянной колбе

ant 36436

Какая то шляпа самодельная, а коробка выглядит как 10 лет на антресоли пролежала, вся покоцаная.

исключительно для прессы и партнёров Ubisoft

Не мамонт, не вымрет

saa0891

Так вот оказывается куда все бабки ушли.

Gords

Какой-нибудь лох да купит это поделие за 20 баксов, заплатив в100 раз больше.

Leprikon01

А вам не кажется что это часть маркетинга? Игру типа отменили, люди побежали писать петицию по выпуску, пресскиты выкладывают разгоняя хайп. А потом юби такая, ну ладно уговорили мы передумали и выпускаем игру. Профит.