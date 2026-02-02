Отменённый ремейк Prince of Persia всплыл на eBay - редкий пресс-кит продают почти за $2000

Хотя Prince of Persia: The Sands of Time Remake так и не добрался до релиза, следы проекта продолжают всплывать. На этот раз в центре внимания оказался официальный пресс-кит игры, который неожиданно появился в продаже на eBay.

Редкий набор, обозначенный как Collector’s Edition Press Kit, оценён продавцом в 1999 долларов. По данным из описания лота, подобные комплекты были выпущены исключительно для прессы и партнёров Ubisoft — всего 110 экземпляров на весь мир.

Выставленный на продажу комплект имеет порядковый номер 81 и включает декоративный меч, выполненный из пластика и смолы, а также подставку из дерева. Вся композиция оформлена как демонстрационный трофей, подчёркивающий статус предмета, а не его игровое назначение.

Примечательно, что сам лот физически находится в Польше, что лишь добавляет истории элемента случайности: напоминание об амбициозном ремейке, который был официально отменён, но всё ещё продолжает существовать в виде редких коллекционных артефактов.

Официальных комментариев от Ubisoft по поводу распространения подобных пресс-китов не поступало, однако их появление на вторичном рынке лишь подчёркивает, насколько далеко проект успел продвинуться до своей окончательной отмены.