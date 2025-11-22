По данным инсайдера, ремейк Prince of Persia: Sands of Time выйдет в середине января 2026 года

Как впервые было упомянуто в последнем выпуске подкаста, Insider Gaming узнала дату выхода ремейка приключенческого боевика 2003 года.

Том Хендерсон из Insider Gaming неоднократно сообщал, что Ubisoft планирует выпустить ремейк Prince of Persia: The Sands of Time до ремейка Assassin’s Creed Black Flag. И на момент публикации это остаётся в силе.

Согласно источникам, близким к игре, релиз Prince of Persia: Sands of Time Remake запланирован на середину января 2026 года. Помимо плана релиза, источники полагают, что следующий показ игры, вероятно, будет представлен на церемонии The Game Awards 11 декабря 2025 года. Именно тогда может быть объявлена ​​официальная дата.