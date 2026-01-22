По словам разработчика, ремейк Sands of Time отменён из-за перехода Ubisoft к играм с открытым миром

Вчера Ubisoft сообщила ошеломляющую новость о том, что отменяет ремейк Prince of Persia: Sands of Time, а также 5 других проектов, в дополнение к закрытию 2 студий и неизвестному количеству увольнений.
Первоначальной причиной отмены игры стали опасения, что ремейк не будет соответствовать ожиданиям по качеству. Однако разработчики игры рассказывают другую историю, утверждая, что игра была отменена из-за перехода Ubisoft к играм с открытым миром, которые оставляют мало места для линейного игрового процесса.
Вскоре после объявления об отмене разработчики ремейка Sands of Time провели сессию вопросов и ответов на Reddit. Отвечая на вопрос фаната о причинах прекращения проекта, разработчики сказали следующее:
Уже некоторое время наблюдается сильная тенденция к созданию масштабных игр с открытым миром, и это затрудняет поиск новых возможностей для более строгих, линейных игр, даже если они пользуются большой популярностью.
Вчерашний пресс-релиз французского издателя также раскрыл их новую операционную модель, которая будет ориентирована на игры с открытым миром и модели «игра как сервис».
Тем не менее, отмена проекта, находящегося на грани завершения, была неожиданной. Похоже, что даже после перезапуска разработки проекта, на этот раз под руководством Ubisoft Montreal (той же студии, которая создала оригинальную игру), удовлетворительного результата достигнуто не было.
