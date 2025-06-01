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Prince of Persia: The Sands of Time 10.11.2003
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8.8 1 328 оценок

По слухам, скоро ожидается презентация обновлённой разработки ремейка Prince of Persia Sands of Time

monk70 monk70

По словам инсайдера, в ближайшее время состоится полноценная презентация перезапущенной разработки ремейка Prince of Persia Sands of Time, возможно, во время Summer Game Fest.

Во время последнего подкаста Now Xbox Live Алекс сказал что-то, что намекает на демонстрацию ремейка Sands of Time. Один из зрителей в прямом эфире спросил, находится ли предстоящий ремейк в производственном аду. Алекс сказал: «Нет, совсем не в аду», так что он определенно что-то знает об игре или видел ее.

Я знаю, что некоторые люди могут сказать больше о Sans of Time, чем другие.

После окончания прямой трансляции один из зрителей прокомментировал: «Некоторые люди могут сказать больше о Sands of Time… ??? Что вы имеете в виду? Кто-нибудь из участников видел ее???? Дайте мне надежду, пожалуйста!». На это Алекс просто ответил: «Не могу ничего сказать или говорить за кого-либо, лол. Но там есть немного».

Ubisoft действительно сообщила, что игра выйдет до марта 2026 года, так что демонстрация не должна заставить себя долго ждать. Summer Game Fest и Xbox Games Showcase уже не за горами, поэтому ожидать анонса можно во время любого из мероприятий.

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4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Trofikus

Сколько можно говорить про игру. Они вообще за нее брались? Хотя крику уже сколько лет.

2
Agentdead

Я почти всю игру сделал. Могу с уверенностью сказать что она выйдет до 27 года. И да, там будет денуво.

4
Миханик Шестеренкин Agentdead

...и Принц Персии.

2
Danny Lamb

Брались. Была версия отменённая версия, которую презентовали весной 22 года. Была волна негатива, по поводу графики в первую очередь, и издатель решил перезапустить/свернуть разработку. Это должна была быть игра категории-А, что-то за 50USD, т.е. издатель не позиционировал игру как ААА-перезапуск, вроде того что происходило с RE2/4

И вот в 22-23 разработку перезапустили. Я уверен, что всё НЕ начали с нуля делать, как писали. Может быть, сейчас или в следующем году покажут обновлённую версию.