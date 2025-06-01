По слухам, скоро ожидается презентация обновлённой разработки ремейка Prince of Persia Sands of Time

По словам инсайдера, в ближайшее время состоится полноценная презентация перезапущенной разработки ремейка Prince of Persia Sands of Time, возможно, во время Summer Game Fest.

Во время последнего подкаста Now Xbox Live Алекс сказал что-то, что намекает на демонстрацию ремейка Sands of Time. Один из зрителей в прямом эфире спросил, находится ли предстоящий ремейк в производственном аду. Алекс сказал: «Нет, совсем не в аду», так что он определенно что-то знает об игре или видел ее.

Я знаю, что некоторые люди могут сказать больше о Sans of Time, чем другие.

После окончания прямой трансляции один из зрителей прокомментировал: «Некоторые люди могут сказать больше о Sands of Time… ??? Что вы имеете в виду? Кто-нибудь из участников видел ее???? Дайте мне надежду, пожалуйста!». На это Алекс просто ответил: «Не могу ничего сказать или говорить за кого-либо, лол. Но там есть немного».

Ubisoft действительно сообщила, что игра выйдет до марта 2026 года, так что демонстрация не должна заставить себя долго ждать. Summer Game Fest и Xbox Games Showcase уже не за горами, поэтому ожидать анонса можно во время любого из мероприятий.