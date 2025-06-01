По слухам, скоро ожидается презентация обновлённой разработки ремейка Prince of Persia Sands of Time

По словам инсайдера, в ближайшее время состоится полноценная презентация перезапущенной разработки ремейка Prince of Persia Sands of Time, возможно, во время Summer Game Fest.
Во время последнего подкаста Now Xbox Live Алекс сказал что-то, что намекает на демонстрацию ремейка Sands of Time. Один из зрителей в прямом эфире спросил, находится ли предстоящий ремейк в производственном аду. Алекс сказал: «Нет, совсем не в аду», так что он определенно что-то знает об игре или видел ее.
Я знаю, что некоторые люди могут сказать больше о Sans of Time, чем другие.
После окончания прямой трансляции один из зрителей прокомментировал: «Некоторые люди могут сказать больше о Sands of Time… ??? Что вы имеете в виду? Кто-нибудь из участников видел ее???? Дайте мне надежду, пожалуйста!». На это Алекс просто ответил: «Не могу ничего сказать или говорить за кого-либо, лол. Но там есть немного».
Ubisoft действительно сообщила, что игра выйдет до марта 2026 года, так что демонстрация не должна заставить себя долго ждать. Summer Game Fest и Xbox Games Showcase уже не за горами, поэтому ожидать анонса можно во время любого из мероприятий.
Сколько можно говорить про игру. Они вообще за нее брались? Хотя крику уже сколько лет.
Я почти всю игру сделал. Могу с уверенностью сказать что она выйдет до 27 года. И да, там будет денуво.
...и Принц Персии.
Брались. Была версия отменённая версия, которую презентовали весной 22 года. Была волна негатива, по поводу графики в первую очередь, и издатель решил перезапустить/свернуть разработку. Это должна была быть игра категории-А, что-то за 50USD, т.е. издатель не позиционировал игру как ААА-перезапуск, вроде того что происходило с RE2/4
И вот в 22-23 разработку перезапустили. Я уверен, что всё НЕ начали с нуля делать, как писали. Может быть, сейчас или в следующем году покажут обновлённую версию.