Подготовка к релизу? В сети обнаружили новый домен для ремейка Prince of Persia: The Sands of Time

Поклонники серии Prince of Persia обнаружили в сети ранее неизвестный домен princeofpersiathesandsoftime.com, который был обновлен 10 декабря 2025 года. На момент обнаружения сайт по данному адресу не функционировал.
Этот домен отличается от адреса, который ранее ассоциировался с анонсированным ремейком - это может указывать на то, что у ремейка Prince of Persia: The Sands of Time может быть два разных официальных сайта. Обычно так делают, когда один сайт предназначен для маркетинговых материалов, а другой - для сообщества или блога разработчиков.
Пользователи также отметили, что аналогичный домен для другого ожидаемого ремейка от Ubisoft - Assassin's Creed: Black Flag Resynced, пока не зарегистрирован. Этот факт косвенно подтверждает предположение инсайдера Тома Хендерсона о том, что ремейк The Sands of Time может выйти раньше, чем обновленная версия Black Flag.
Анонс ремейка Prince of Persia: The Sands of Time состоялся в 2020 году, однако с тех пор проект несколько раз перезапускался и менял студию-разработчика. Точные сроки релиза до сих пор не объявлены, но по данным Тома Хендерсона Ubisoft планирует выпустить ремейк уже 16 января.
