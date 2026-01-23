После отмены ремейка GOG объявила о сохранении оригинальной Prince of Persia: The Sands of Time

После разочаровывающей новости об отмене ремейка Prince of Persia: The Sands of Time, новое объявление вселило надежду в поклонников. GOG подтвердил, что оригинальная игра будет включена в Программу сохранения игр с целью предоставления наилучшей возможной версии этой классики.

В сообщении, опубликованном для сообщества, GOG признал влияние отмены ремейка и превратил этот момент в праздник игры, которая оставила след в истории целого поколения. Выпущенная в 2003 году игра Prince of Persia: The Sands of Time широко считается не только классикой, но и знаковой игрой, переосмыслившей жанр 3D-экшен-приключений благодаря плавному паркуру, инновационной механике перемотки времени и кинематографичному повествованию.

По словам GOG, оригинальная игра будет включена в Программу сохранения «как можно скорее», с полным упором на качество и долгосрочную совместимость. Компания подчеркнула, что предложение выходит за рамки простого обеспечения работы игры на современных системах: идея состоит в том, чтобы гарантировать, что она станет «лучшей версией, в которую вы когда-либо играли». Это обычно включает в себя повышение стабильности, поддержку современных операционных систем и корректировки, которые уважают оригинальный опыт, не изменяя его основной дизайн.

GOG подчеркнула, что, даже несмотря на неопределённое будущее ремейков и новых глав, сохранение величия прошлого — это то, что они гарантируют. Заявление завершается явной демонстрацией поддержки фанатов: «Мы видим вас, мы разделяем этот момент с вами, и мы рядом с вами».

Для давних поклонников, всё ещё переживающих отмену ремейка, обещание GOG стало значительным облегчением. Даже если будущее Принца остаётся неопределённым, одно из его самых знаковых приключений будет сохранено в полностью играбельной форме для будущих поколений.