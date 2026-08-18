Prince of Persia: The Sands of Time получила обновление для современных ПК благодаря программе сохранения игр GOG

Prince of Persia: The Sands of Time присоединилась к программе сохранения игр GOG и получила новое техническое обновление, призванное улучшить игру на современных ПК.

Обновление добавляет корректную поддержку широкоэкранных и сверхширокоформатных дисплеев, а также настраиваемое масштабирование камеры. Последнее сохраняет исходную вертикальную область просмотра при различных соотношениях сторон, а не просто обрезает изображение.

GOG разработала новую облегчённую оболочку для игры после пересмотра своей предыдущей работы с оригинальным движком. Теперь игроки могут установить предпочтительное ограничение частоты кадров, ограничить курсор мыши окном игры при использовании нескольких мониторов и настроить поле зрения. Несколько настроек можно изменить с помощью нового внутриигрового оверлея.

Обновление, предназначенное для сохранения игрового процесса, призвано устранить проблемы совместимости без изменения базовой игры. В «Песках времени» Принц оказывается под влиянием манипуляций, в результате чего ему приходится работать вместе с Фарой, используя Кинжал времени для управления временем во время сражений, платформинга и решения головоломок.

Ключевые улучшения: