Prince of Persia: The Sands of Time получила обновление для современных ПК благодаря программе сохранения игр GOG

Prince of Persia: The Sands of Time присоединилась к программе сохранения игр GOG и получила новое техническое обновление, призванное улучшить игру на современных ПК.
Обновление добавляет корректную поддержку широкоэкранных и сверхширокоформатных дисплеев, а также настраиваемое масштабирование камеры. Последнее сохраняет исходную вертикальную область просмотра при различных соотношениях сторон, а не просто обрезает изображение.
GOG разработала новую облегчённую оболочку для игры после пересмотра своей предыдущей работы с оригинальным движком. Теперь игроки могут установить предпочтительное ограничение частоты кадров, ограничить курсор мыши окном игры при использовании нескольких мониторов и настроить поле зрения. Несколько настроек можно изменить с помощью нового внутриигрового оверлея.
Обновление, предназначенное для сохранения игрового процесса, призвано устранить проблемы совместимости без изменения базовой игры. В «Песках времени» Принц оказывается под влиянием манипуляций, в результате чего ему приходится работать вместе с Фарой, используя Кинжал времени для управления временем во время сражений, платформинга и решения головоломок.
Ключевые улучшения:
- Реализована облегчённая оболочка для решения проблем несовместимости с современным оборудованием.
- Добавлена поддержка широкоэкранных и сверхширокоэкранных мониторов для всех современных разрешений и соотношений сторон.
- Реализовано масштабирование камеры, автоматически регулирующее поле зрения (FOV) в зависимости от соотношения сторон монитора.
- Добавлена опция блокировки мыши на нескольких мониторах, позволяющая ограничить курсор окном игры.
- Добавлен ограничитель FPS для блокировки частоты кадров на выбранном значении.
- Введено облегчённое внутриигровое наложение в реальном времени (нажмите F11 для открытия, ESC для закрытия) для мгновенной настройки ограничений FPS и множителей FOV.
- Главное меню заблокировано в исходном формате 4:3 для сохранения жёстко закодированных ресурсов пользовательского интерфейса.
- Ограничено значение ползунка FOV примерно до 110% на сверхширокоэкранных дисплеях, чтобы предотвратить растягивание движком и графические сбои.
- Проверена стабильность.
А вот ещё новый мод на обновлённые 4к текстуры через ИИ буквально пару дней назад выкатили https://www.nexusmods.com/princeofpersiathesandsoftime/mods/22?published=1
качаю, наконец то они перестали лочить игры на 60 фпс, как это было с FEAR
Жаль, что через костыли. Юбики профукали исходники?
Вовремя подсуетились под релиз 4К текстур