Prince of Persia: The Sands of Time получила обновлённую русскую озвучку от Mechanics VoiceOver

Команда Mechanics VoiceOver выпустила обновлённую русскую локализацию оригинальной Prince of Persia: The Sands of Time, вышедшей в 2003 году. Авторы переработали перевод, улучшили качество звука и добавили полноценный дубляж кат-сцен.
Работа над локализацией велась с целью исправить многочисленные ошибки старого перевода и сделать русскую версию игры более качественной. Главную роль вновь исполнил Пётр Гланц, озвучивший Принца.
Обновлённая версия включает:
- Полностью переработанный перевод.
- Улучшенное качество звука.
- Полноценный дубляж кат-сцен.
- Шрифты, стилизованные под оригинальную игру.
- Опциональные исправления для современных систем.
- Русский кавер финальной песни — по желанию.
Релиз состоялся на фоне недавней отмены ремейка Prince of Persia: The Sands of Time, однако оригинальная игра продолжает жить благодаря усилиям поклонников и энтузиастов.
Зачем этой игре другая озвучка? Гланц по-моему устраивал всех более чем
Этой игре ремейк бы, я бы поиграл, а оригинал уже не хочется перепроходить, слишком устарел. Вообще всей трилогии ремейки бы не помешали
Тот самый "ненужный перевод", когда есть огромное количество отличных игр, вообще без озвучки, но зачем-то нужно обновить озвучку той игры, где она уже была! К слову, Mechanics VoiceOver уже почти четыре(4!) года не могут выпустить озвучку MAX PAYNE 3.