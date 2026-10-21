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Prince of Persia: The Sands of Time 10.11.2003
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Фэнтези
8.8 1 494 оценки

Prince of Persia: The Sands of Time получила обновлённую русскую озвучку от Mechanics VoiceOver

monk70 monk70

Команда Mechanics VoiceOver выпустила обновлённую русскую локализацию оригинальной Prince of Persia: The Sands of Time, вышедшей в 2003 году. Авторы переработали перевод, улучшили качество звука и добавили полноценный дубляж кат-сцен.

Prince of Persia: The Sands of Time "Обновлённая русская озвучка и перевод" {Mechanics VoiceOver}

Работа над локализацией велась с целью исправить многочисленные ошибки старого перевода и сделать русскую версию игры более качественной. Главную роль вновь исполнил Пётр Гланц, озвучивший Принца.

Обновлённая версия включает:

  • Полностью переработанный перевод.
  • Улучшенное качество звука.
  • Полноценный дубляж кат-сцен.
  • Шрифты, стилизованные под оригинальную игру.
  • Опциональные исправления для современных систем.
  • Русский кавер финальной песни — по желанию.

Релиз состоялся на фоне недавней отмены ремейка Prince of Persia: The Sands of Time, однако оригинальная игра продолжает жить благодаря усилиям поклонников и энтузиастов.

ПК 9
68
62
Комментарии:  62
Ваш комментарий
Miodrag

Зачем этой игре другая озвучка? Гланц по-моему устраивал всех более чем

31
Константин335

Этой игре ремейк бы, я бы поиграл, а оригинал уже не хочется перепроходить, слишком устарел. Вообще всей трилогии ремейки бы не помешали

13
1988229

Тот самый "ненужный перевод", когда есть огромное количество отличных игр, вообще без озвучки, но зачем-то нужно обновить озвучку той игры, где она уже была! К слову, Mechanics VoiceOver уже почти четыре(4!) года не могут выпустить озвучку MAX PAYNE 3.

10