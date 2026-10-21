Prince of Persia: The Sands of Time получила обновлённую русскую озвучку от Mechanics VoiceOver

Команда Mechanics VoiceOver выпустила обновлённую русскую локализацию оригинальной Prince of Persia: The Sands of Time, вышедшей в 2003 году. Авторы переработали перевод, улучшили качество звука и добавили полноценный дубляж кат-сцен.

Работа над локализацией велась с целью исправить многочисленные ошибки старого перевода и сделать русскую версию игры более качественной. Главную роль вновь исполнил Пётр Гланц, озвучивший Принца.

Обновлённая версия включает:

Полностью переработанный перевод.

Улучшенное качество звука.

Полноценный дубляж кат-сцен.

Шрифты, стилизованные под оригинальную игру.

Опциональные исправления для современных систем.

Русский кавер финальной песни — по желанию.

Релиз состоялся на фоне недавней отмены ремейка Prince of Persia: The Sands of Time, однако оригинальная игра продолжает жить благодаря усилиям поклонников и энтузиастов.