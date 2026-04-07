Prince of Persia: The Sands of Time пополнит список обратной совместимости Xbox

После того как в январе прошлого года ремейк был отменен, фанаты Prince of Persia: The Sands of Time остались не у дел. Тем не менее, в этом году они получат небольшой утешительный приз.

В рамках мероприятий, приуроченных к 25-летию бренда, компания Microsoft намерена возобновить программу обратной совместимости Xbox. В ближайшее время список поддерживаемых игр пополнится проектами для Xbox и Xbox 360, некоторые из которых уже были кратковременно замечены в Microsoft Store.

В данный перечень включена Prince of Persia: The Sands of Time. Таким образом, классический платформер 2003 года выпуска станет доступен для запуска на консолях Xbox нынешнего поколения.