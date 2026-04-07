Prince of Persia: The Sands of Time 10.11.2003
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Фэнтези
8.8 1 462 оценки

Prince of Persia: The Sands of Time пополнит список обратной совместимости Xbox

Gruz_ Gruz_

После того как в январе прошлого года ремейк был отменен, фанаты Prince of Persia: The Sands of Time остались не у дел. Тем не менее, в этом году они получат небольшой утешительный приз.

В рамках мероприятий, приуроченных к 25-летию бренда, компания Microsoft намерена возобновить программу обратной совместимости Xbox. В ближайшее время список поддерживаемых игр пополнится проектами для Xbox и Xbox 360, некоторые из которых уже были кратковременно замечены в Microsoft Store.

В данный перечень включена Prince of Persia: The Sands of Time. Таким образом, классический платформер 2003 года выпуска станет доступен для запуска на консолях Xbox нынешнего поколения.

Комментарии:  5
QueasyRush

пускай вернут тогда так же Indiana Jones and The Emperor's Tomb, жадные лукас артс так же сняли её с продажи по обратке в цифре, я не успел взять, всё ждал скидку, а скидки никогда и не было за 2 года

1
Бэтмен из Блавикена

Эта часть там ещё лет 8 назад появилась.

хренагу6ка

В январе прошлого года?

Carissa7517
в январе прошлого года ремейк был отменен

Ничего там не перепутал?