Prince of Persia: The Sands of Time пополнит список обратной совместимости Xbox

После того как в январе прошлого года ремейк был отменен, фанаты Prince of Persia: The Sands of Time остались не у дел. Тем не менее, в этом году они получат небольшой утешительный приз.
В рамках мероприятий, приуроченных к 25-летию бренда, компания Microsoft намерена возобновить программу обратной совместимости Xbox. В ближайшее время список поддерживаемых игр пополнится проектами для Xbox и Xbox 360, некоторые из которых уже были кратковременно замечены в Microsoft Store.
В данный перечень включена Prince of Persia: The Sands of Time. Таким образом, классический платформер 2003 года выпуска станет доступен для запуска на консолях Xbox нынешнего поколения.
пускай вернут тогда так же Indiana Jones and The Emperor's Tomb, жадные лукас артс так же сняли её с продажи по обратке в цифре, я не успел взять, всё ждал скидку, а скидки никогда и не было за 2 года
