Ремейк культовой Prince of Persia: The Sands of Time выйдет в первой половине следующего года

Выход ремейка Prince of Persia: The Sands of Time по-прежнему вызывает множество вопросов среди поклонников оригинального проекта. Переосмысление культовой игры было анонсировано еще в 2020 году, но с тех пор производство неоднократно сталкивалось с трудностями, включая смену студии-разработчика и практически полное исчезновение из публичного пространства. Ubisoft долго хранила молчание, однако новый квартальный отчет компании внушает осторожный оптимизм: проект вновь упоминается в официальных планах на 2025–2026 финансовый год.
Согласно представленному документу, Prince of Persia: The Sands of Time Remake должен выйти до конца марта 2026 года. Это означает, что релиз может состояться уже в первой половине следующего года — впервые за долгое время у проекта появляется конкретный временной ориентир.
В том же отчете также подтверждены сроки выхода первого сюжетного дополнения к Assassin's Creed Shadows — оно появится уже этой осенью:
На фоне скромного, но устойчивого коммерческого успеха Prince of Persia: The Lost Crown, возродившего интерес к серии, Ubisoft, похоже, готова завершить начатое много лет назад. Однако, учитывая долгую и непростую историю ремейка, к обещаниям компании по-прежнему сохраняется настороженное отношение.
Ну да, Юбисофт же у нас никогда игры не переносила, особенно ремейк Принца, ага))
ты типа хочешь сказать, что теперь ни одна игра, которую переносят, больше не выйдет или что, я не понял, что ты хотел этим сказать?
Очень нравилась оригинальная Sands of Time, памятная атмосфера красивой и волшебной сказки. Но учитывая последние релизы юбиков и общие тенденции...
Если принц не будет негром / скуфом / геем из древней Персии, а Фара - мулаткой-бодипозитивщицей, то уже успех. Визиря в злодеях по-любому оставят, это же мерзкий белый спермобак.
а кем его делать, Золушкой или Белоснежкой?
Но это не точно...
До конца года, ждем показ игрового процесса
серьезныйЧуваквСпортКостюмеВлесу.jpg
НЕ ВЕРЮ!