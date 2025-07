Ремейк культовой Prince of Persia: The Sands of Time выйдет в первой половине следующего года

Выход ремейка Prince of Persia: The Sands of Time по-прежнему вызывает множество вопросов среди поклонников оригинального проекта. Переосмысление культовой игры было анонсировано еще в 2020 году, но с тех пор производство неоднократно сталкивалось с трудностями, включая смену студии-разработчика и практически полное исчезновение из публичного пространства. Ubisoft долго хранила молчание, однако новый квартальный отчет компании внушает осторожный оптимизм: проект вновь упоминается в официальных планах на 2025–2026 финансовый год.

Согласно представленному документу, Prince of Persia: The Sands of Time Remake должен выйти до конца марта 2026 года. Это означает, что релиз может состояться уже в первой половине следующего года — впервые за долгое время у проекта появляется конкретный временной ориентир.

В том же отчете также подтверждены сроки выхода первого сюжетного дополнения к Assassin's Creed Shadows — оно появится уже этой осенью:

На фоне скромного, но устойчивого коммерческого успеха Prince of Persia: The Lost Crown, возродившего интерес к серии, Ubisoft, похоже, готова завершить начатое много лет назад. Однако, учитывая долгую и непростую историю ремейка, к обещаниям компании по-прежнему сохраняется настороженное отношение.