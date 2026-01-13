Ремейк Prince of Persia: The Sands of Time получил возрастной рейтинг от ESRB

Ремейк Prince of Persia: The Sands of Time был замечен в базе ESRB — игре присвоен возрастной рейтинг, что может указывать на приближение релиза. Однако сама страница с рейтингом пока не обновлена полностью. Новые системы официально не указаны, поэтому информация остаётся предварительной. Ubisoft по-прежнему не делала свежих заявлений о дате выхода и финальном списке платформ.

Описание рейтинга:

Prince of Persia: The Sands of Time Remake имеет рейтинг T (для подростков) от ESRB из-за сцен крови, частичной наготы, сексуальных тем и насилия. Это приключенческая игра, в которой игроки берут на себя роль персидского принца, отправившегося на поиски способа снять проклятие. Игра ведётся от третьего лица, игроки перемещаются по платформенным локациям, решают головоломки, избегают ловушек (например, ям с шипами, лезвий и пил, закреплённых на стенах) и сражаются с проклятыми солдатами и существами из песка. Игроки используют мечи и кинжалы для победы над врагами в ближнем бою. Сражения сопровождаются лязгом мечей, криками боли, брызгами крови и эффектами замедленной съёмки. В двухмерной сайд-скроллерной последовательности (то есть, как в оригинальной версии Prince of Persia) показаны лужи крови, когда принц погибает. В ходе игры на короткое время обнажаются ягодицы женского персонажа; На видео она и принц целуются и ласкают друг друга в постели (что намекает на секс), хотя ракурсы камеры скрывают грудь и гениталии, после чего изображение затемняется.