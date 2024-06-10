Ремейк Prince of Persia: The Sands of Time выйдет в 2026 году

На выставке Ubisoft Forward франшизе Prince of Persia было уделено большое внимание: был представлен новый контент для Prince of Persia: The Lost Crown, The Rogue Prince of Persia, а также сделан большой анонс ремейка Prince of Persia: The Sands of Time.
Наконец, ремейк Prince of Persia: The Sands of Time появился в коротком тизер-трейлере, сообщающем, что классическое приключение, переделанное с нуля и переходящее в полную фазу производства, выйдет в 2026 году. Ubisoft Montreal при поддержке совместных студий в Торонто, Бухаресте, Париже и Пуне оживит историю Принца и Фары для нового поколения игроков.
Ubisoft анонсировала ремейк Prince of Persia: The Sands of Time еще в 2020 году. Проект разрабатывался студиями компании в Мумбаи и Пуне, но после того, как его анонс был встречен критикой, Ubisoft объявила в 2022 году, что передала проект своей студии в Монреале. Недавно было подтверждено, что Ubisoft Toronto также будет оказывать поддержку в разработке.
В недавних слухах утверждалось, что под новым руководством проект ремейка был перезагружен и теперь в нем появились новые геймплейные механики, переработанное визуальное оформление и многое другое.
Свечку за упокой поставили
Это да)
чёт мне страшно...
К 40-ю франшизы выпустят
Капец они долгие..
так игры нет, игра только в конце того года вышла из препродакшена.
Тизер-трейлер в 2024, хотя в 2020 был полноценный трейлер, и "ремейк был почти полностью готов". Логично, чё. Чтобы сделать ремейк своей же собственной игры 20-летней давности на 6-8 часов прохождения, нужно почти 9 лет. Свеча, видимо, за упокой поставлена.
Может, просто не нужно ее выпускать - вспомним с ностальгией оригинал и на этом - все?
а сразу нельзя было ответственно отнестись к разработке?? культовая,классика же! да уж....трилогию так не дождешься всю.
Позор блин.
Ремейк должен был выйти 2023 м а теперь ждать еще 3 года) гениально юбисофт только вот что вы делали это все время?) Мне вот интересно а если людям трейлер или геймплей и графика не зайдет в 2026 м? То они еще перенесут принца на 2030 й ?
А что не так то? Вы же ждали не настолку, а настоящую игру, разве нет? Или все хотели новую часть?
Быстрее юбисофт обанкротятся, чем мы дождёмся Принца Персии.
да лан че 2026, давай 2028 ))
Ну услышали же, молодцы!