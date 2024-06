Ремейк Prince of Persia: The Sands of Time выйдет в 2026 году

На выставке Ubisoft Forward франшизе Prince of Persia было уделено большое внимание: был представлен новый контент для Prince of Persia: The Lost Crown, The Rogue Prince of Persia, а также сделан большой анонс ремейка Prince of Persia: The Sands of Time.

Наконец, ремейк Prince of Persia: The Sands of Time появился в коротком тизер-трейлере, сообщающем, что классическое приключение, переделанное с нуля и переходящее в полную фазу производства, выйдет в 2026 году. Ubisoft Montreal при поддержке совместных студий в Торонто, Бухаресте, Париже и Пуне оживит историю Принца и Фары для нового поколения игроков.

Ubisoft анонсировала ремейк Prince of Persia: The Sands of Time еще в 2020 году. Проект разрабатывался студиями компании в Мумбаи и Пуне, но после того, как его анонс был встречен критикой, Ubisoft объявила в 2022 году, что передала проект своей студии в Монреале. Недавно было подтверждено, что Ubisoft Toronto также будет оказывать поддержку в разработке.

В недавних слухах утверждалось, что под новым руководством проект ремейка был перезагружен и теперь в нем появились новые геймплейные механики, переработанное визуальное оформление и многое другое.