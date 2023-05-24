Prince of Persia: The Sands of Time 10.11.2003
8.9 1 095 оценок

Ремейка Prince of Persia: The Sands of Time не будет на Ubisoft Forward, а сама игра на стадии проработки концепции

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butcher69
Новости

Компания Ubisoft подтвердила отсутствие долгожданного ремейка Prince of Persia: The Sands of Time на предстоящем мероприятии Ubisoft Forward. Это откровение оставило поклонников, с нетерпением ожидающих новостей о ходе разработки игры, в состоянии разочарования.

Ubisoft объявила об этом в официальном твиттере, заверив поклонников, что, хотя игра не будет представлена на мероприятии, разработка все еще продолжается. Компания заверила, что, несмотря на неудачу, процесс создания игры остается активным, и поклонникам не стоит беспокоиться о ее состоянии.

Согласно недавнему FAQ, опубликованному Ubisoft, игра, разработкой которой занимается Ubisoft Montréal, находится на стадии концепции - ранней стадии разработки. На этом этапе Ubisoft Montréal собирает команду разработчиков игры, определяет приоритеты задач, разрабатывает первые прототипы и тестирует различные элементы геймплея. Этот важнейший процесс направлен на то, чтобы игра соответствовала высоким стандартам, ожидаемым как фанатами, так и игровым сообществом.

"Что касается стадии разработки, то сейчас мы находимся на стадии концепции", - сказал продюсер Жан-Франсуа Науд. "С тех пор как мы возглавили проект, мы изучали отзывы сообщества и находили свой собственный способ доставки игры. Сейчас мы собираем команду, определяем приоритеты, собираем прототипы, тестируем элементы и смотрим, как мы можем включить отзывы сообщества в разработку. Пока все еще находится на ранней стадии, и игрокам не стоит ожидать новых известий об игре в этом году, но будьте уверены, что мы все вкладываем силы и сердце в этот проект".

Ключевой информацией из FAQ является подтверждение того, что в настоящее время Ubisoft не планирует делать ремейки других игр серии Prince of Persia. Это решение концентрирует ресурсы и внимание на The Sands of Time Remake, без разделения внимания на другие ремейки в серии Prince of Persia.

Что касается даты выхода игры, Ubisoft в настоящее время не назначила ее. Однако они заверили поклонников, что когда они будут готовы объявить новую дату релиза, информация об этом будет опубликована. Учитывая отсутствие даты выхода, Ubisoft приняла решение об отмене и возврате средств за существующие предварительные заказы. Несмотря на это, Ubisoft заявила, что предварительные заказы могут быть возобновлены, как только будет объявлена новая дата выхода игры.

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Похоже, что отмененная версия ремейка Prince of Persia была готова к релизу и некоторым игрокам удалось получить доступ
Похоже, что отмененная версия ремейка Prince of Persia была готова к релизу и некоторым игрокам удалось получить доступ
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Abarmot90

Я уже и забыл про его

5
saa0891

Да Юбики уже очень давно разучились делать годные игры так что ни удивительно что они даже ремейк сделать не способны,единственное на что их хватает запилить огромную карту,забить её сундуками и налепить на неё тонных примитивнейших лагерей/аванпостов,локации с нормальным левел дизайном они просто сделать не в состоянии,сегодняшние их поделия даже с торрентна нет ни какого желания качать,про покупку я даже не говорю.Последнюю их игру я купил в 2013 году,в то время они ещё умели делать интересные игры и могли даже удивлять.

3
Janekste

Мне по каефу открывать тонны сундуков и чистить аванпосты - я очень рад такому контенту. НО - всё это второстепенный необязательный контент. В играх Ubisoft, особенно в последних, тебя никто не заставляет всё это чистить. Ты свободно можешь пройти сюжет, игнорируя сундуки и аванпосты на карте. Поэтому твоя претензия ни о чём в этом плане. Не хочешь, не чистишь карту - из под палки не заставляют чистить. Идёшь по сюжету.

1
SULIK 712 Janekste

+

2
Владимир Кочетов

Ремейка Принца Персии походу вообще уже не будет

1
Protocol10

спс за инфу

0
spaMER_ID
Ремейка Prince of Persia: The Sands of Time не будет

Fix.

0
Trofikus

Который год уже?

0
Janekste

Да 100% с нуля начали разработку. Потому и не показывают ничего. Но то что Ubisoft способна создать очень годный ремейк, в этом я не сомневаюсь. Шанс очень высок.

-1
DeathCold

Да можно уже и не ждать. Они его просто похоронили ещё из самого начала. А ведь могли уже давно выпустить и сделать игроков довольными. Короче, Ubisoft такие Ubisoft.

-2
ZombieMan1

чем там довольным быть? он всратым выглядел

0