Ремейка Prince of Persia: The Sands of Time не будет на Ubisoft Forward, а сама игра на стадии проработки концепции

Компания Ubisoft подтвердила отсутствие долгожданного ремейка Prince of Persia: The Sands of Time на предстоящем мероприятии Ubisoft Forward. Это откровение оставило поклонников, с нетерпением ожидающих новостей о ходе разработки игры, в состоянии разочарования.

Ubisoft объявила об этом в официальном твиттере, заверив поклонников, что, хотя игра не будет представлена на мероприятии, разработка все еще продолжается. Компания заверила, что, несмотря на неудачу, процесс создания игры остается активным, и поклонникам не стоит беспокоиться о ее состоянии.

Согласно недавнему FAQ, опубликованному Ubisoft, игра, разработкой которой занимается Ubisoft Montréal, находится на стадии концепции - ранней стадии разработки. На этом этапе Ubisoft Montréal собирает команду разработчиков игры, определяет приоритеты задач, разрабатывает первые прототипы и тестирует различные элементы геймплея. Этот важнейший процесс направлен на то, чтобы игра соответствовала высоким стандартам, ожидаемым как фанатами, так и игровым сообществом.

"Что касается стадии разработки, то сейчас мы находимся на стадии концепции", - сказал продюсер Жан-Франсуа Науд. "С тех пор как мы возглавили проект, мы изучали отзывы сообщества и находили свой собственный способ доставки игры. Сейчас мы собираем команду, определяем приоритеты, собираем прототипы, тестируем элементы и смотрим, как мы можем включить отзывы сообщества в разработку. Пока все еще находится на ранней стадии, и игрокам не стоит ожидать новых известий об игре в этом году, но будьте уверены, что мы все вкладываем силы и сердце в этот проект".

Ключевой информацией из FAQ является подтверждение того, что в настоящее время Ubisoft не планирует делать ремейки других игр серии Prince of Persia. Это решение концентрирует ресурсы и внимание на The Sands of Time Remake, без разделения внимания на другие ремейки в серии Prince of Persia.

Что касается даты выхода игры, Ubisoft в настоящее время не назначила ее. Однако они заверили поклонников, что когда они будут готовы объявить новую дату релиза, информация об этом будет опубликована. Учитывая отсутствие даты выхода, Ubisoft приняла решение об отмене и возврате средств за существующие предварительные заказы. Несмотря на это, Ubisoft заявила, что предварительные заказы могут быть возобновлены, как только будет объявлена новая дата выхода игры.