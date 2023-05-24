Ремейка Prince of Persia: The Sands of Time не будет на Ubisoft Forward, а сама игра на стадии проработки концепции

Компания Ubisoft подтвердила отсутствие долгожданного ремейка Prince of Persia: The Sands of Time на предстоящем мероприятии Ubisoft Forward. Это откровение оставило поклонников, с нетерпением ожидающих новостей о ходе разработки игры, в состоянии разочарования.
Ubisoft объявила об этом в официальном твиттере, заверив поклонников, что, хотя игра не будет представлена на мероприятии, разработка все еще продолжается. Компания заверила, что, несмотря на неудачу, процесс создания игры остается активным, и поклонникам не стоит беспокоиться о ее состоянии.
Согласно недавнему FAQ, опубликованному Ubisoft, игра, разработкой которой занимается Ubisoft Montréal, находится на стадии концепции - ранней стадии разработки. На этом этапе Ubisoft Montréal собирает команду разработчиков игры, определяет приоритеты задач, разрабатывает первые прототипы и тестирует различные элементы геймплея. Этот важнейший процесс направлен на то, чтобы игра соответствовала высоким стандартам, ожидаемым как фанатами, так и игровым сообществом.
"Что касается стадии разработки, то сейчас мы находимся на стадии концепции", - сказал продюсер Жан-Франсуа Науд. "С тех пор как мы возглавили проект, мы изучали отзывы сообщества и находили свой собственный способ доставки игры. Сейчас мы собираем команду, определяем приоритеты, собираем прототипы, тестируем элементы и смотрим, как мы можем включить отзывы сообщества в разработку. Пока все еще находится на ранней стадии, и игрокам не стоит ожидать новых известий об игре в этом году, но будьте уверены, что мы все вкладываем силы и сердце в этот проект".
Ключевой информацией из FAQ является подтверждение того, что в настоящее время Ubisoft не планирует делать ремейки других игр серии Prince of Persia. Это решение концентрирует ресурсы и внимание на The Sands of Time Remake, без разделения внимания на другие ремейки в серии Prince of Persia.
Что касается даты выхода игры, Ubisoft в настоящее время не назначила ее. Однако они заверили поклонников, что когда они будут готовы объявить новую дату релиза, информация об этом будет опубликована. Учитывая отсутствие даты выхода, Ubisoft приняла решение об отмене и возврате средств за существующие предварительные заказы. Несмотря на это, Ubisoft заявила, что предварительные заказы могут быть возобновлены, как только будет объявлена новая дата выхода игры.
Я уже и забыл про его
Да Юбики уже очень давно разучились делать годные игры так что ни удивительно что они даже ремейк сделать не способны,единственное на что их хватает запилить огромную карту,забить её сундуками и налепить на неё тонных примитивнейших лагерей/аванпостов,локации с нормальным левел дизайном они просто сделать не в состоянии,сегодняшние их поделия даже с торрентна нет ни какого желания качать,про покупку я даже не говорю.Последнюю их игру я купил в 2013 году,в то время они ещё умели делать интересные игры и могли даже удивлять.
Мне по каефу открывать тонны сундуков и чистить аванпосты - я очень рад такому контенту. НО - всё это второстепенный необязательный контент. В играх Ubisoft, особенно в последних, тебя никто не заставляет всё это чистить. Ты свободно можешь пройти сюжет, игнорируя сундуки и аванпосты на карте. Поэтому твоя претензия ни о чём в этом плане. Не хочешь, не чистишь карту - из под палки не заставляют чистить. Идёшь по сюжету.
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Ремейка Принца Персии походу вообще уже не будет
спс за инфу
Fix.
Который год уже?
Да 100% с нуля начали разработку. Потому и не показывают ничего. Но то что Ubisoft способна создать очень годный ремейк, в этом я не сомневаюсь. Шанс очень высок.
Да можно уже и не ждать. Они его просто похоронили ещё из самого начала. А ведь могли уже давно выпустить и сделать игроков довольными. Короче, Ubisoft такие Ubisoft.
чем там довольным быть? он всратым выглядел