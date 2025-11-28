"С тех пор игра сильно изменилась" - Ubisoft прокомментировала раннюю утечку Prince of Persia: The Sands of Time

Официальный аккаунт Prince of Persia прокомментировал недавнюю утечку ранних кадров ремейка Prince of Persia: The Sands of Time и прояснил их происхождение.

Команда подтвердила, что появившийся в сети ролик действительно связан с разработкой новой игры серии, однако подчёркнула, что эти материалы не предназначались для публикации. По словам разработчиков, футаж был записан в рамках внутреннего воркшопа, проведённого в начале 2024 года. Тогда студия приглашала представителей сообщества, чтобы собрать ранний фидбек и протестировать базовые идеи проекта.

В сообщении также отмечается, что с момента создания этих кадров игра претерпела существенные изменения. Разработчики подчёркивают, что нынешнее состояние проекта значительно отличается от увиденного в утечке, поскольку команда проделала огромный объём работы, переосмыслив как визуальную часть, так и ключевые механики.

Ubisoft поблагодарила игроков за внимание к серии и добавила, что с нетерпением ждёт возможности показать обновлённую версию игры уже в следующем году. Такая реакция фактически подтверждает подлинность утёкшего материала, но одновременно успокаивает фанатов, намекая, что увиденное — далеко не финальный вариант.