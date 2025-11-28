ЧАТ ИГРЫ
Prince of Persia: The Sands of Time 10.11.2003
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8.8 1 413 оценок

"С тех пор игра сильно изменилась" - Ubisoft прокомментировала раннюю утечку Prince of Persia: The Sands of Time

monk70 monk70

Официальный аккаунт Prince of Persia прокомментировал недавнюю утечку ранних кадров ремейка Prince of Persia: The Sands of Time и прояснил их происхождение.

Команда подтвердила, что появившийся в сети ролик действительно связан с разработкой новой игры серии, однако подчёркнула, что эти материалы не предназначались для публикации. По словам разработчиков, футаж был записан в рамках внутреннего воркшопа, проведённого в начале 2024 года. Тогда студия приглашала представителей сообщества, чтобы собрать ранний фидбек и протестировать базовые идеи проекта.

В сообщении также отмечается, что с момента создания этих кадров игра претерпела существенные изменения. Разработчики подчёркивают, что нынешнее состояние проекта значительно отличается от увиденного в утечке, поскольку команда проделала огромный объём работы, переосмыслив как визуальную часть, так и ключевые механики.

Ubisoft поблагодарила игроков за внимание к серии и добавила, что с нетерпением ждёт возможности показать обновлённую версию игры уже в следующем году. Такая реакция фактически подтверждает подлинность утёкшего материала, но одновременно успокаивает фанатов, намекая, что увиденное — далеко не финальный вариант.

Комментарии:  12
Stinger_Max

Спустили якобы "слив" в сеть, посмотрели и оценили реакцию, теперь в торопях будут срочно всё переделывать. Ну посмотрим на конечный результат, когда с одной стороны покупатель, который ждёт Принца Персии, а не Принца Индии, а с другой еврейская кормящая рука, от которой династия Гиймо на данный момент жирует.

12
Wersus Pro

А это тот самый слив где вместо Принца Персии и милашки Фары два трансмутанта на ролях Принца Пида..ра и Шмара-Фарика???Всё по лекалам Ubiпидоpмотов.

8
YegorSemenov

Ну там прямо видно что это пре-альфа версия, там же даже модельки не отрисованы, просто человечек без текстур бегает, скорее уволили кого-то, и он слил в интернет пре-альфу, просто чтобы подгадить конторе

3
Константин335
Спустили якобы "слив" в сеть, посмотрели и оценили реакцию

Вот не надо выдумывать

2
MNM 777
6
Balmont92

"С тех пор игра сильно изменилась" Зная современную Убисофт стало еще хуже.

6
TerryTrix

Сильно изменилась...

Спойлер

В ХУДШУЮ СТОРОНУ!!!

4
Uilenspiegel

Да кому они врут. Стопудово именно это они и хотели выкатить.

4
nikvik jm

Хотели увидеть реакцию, хорошо, вот вам реакция — это позорище, столько лет делать, а в итоге вышел кал!

3
Константин335

Ну вот о чем и говорили, это всего лишь устаревшие скрины были.

3