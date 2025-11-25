ЧАТ ИГРЫ
Prince of Persia: The Sands of Time 10.11.2003
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8.8 1 409 оценок

Слух: Фара станет настоящим боевым соратником в ремейке Prince of Persia: The Sands of Time

Gruz_ Gruz_

Согласно утечке из внутренней презентации Ubisoft, в ремейке Prince of Persia: The Sands of Time произойдут серьезные изменения: теперь Фара не будет персонажем, нуждающимся в защите, а станет бойцом, способным защитить себя.

В игре 2003 года Фара сопровождала Принца, но могла погибнуть в бою, что приводило к немедленному провалу миссии. Согласно новой утечке, эта механика бла удалена:

  • Фара будет сражаться независимо, используя свой лук.
  • Запланированы совместные атаки Фары и Принца.
  • Держитесь вместе с Фарой, помогайте друг другу проходить уровни (благодаря ее навыкам передвижения и совместным акробатическим трюкам).
  • Боевая система была переработана: добавлены новые акробатические движения и улучшены способности управления временем.
  • Паркур в мире, переработанном с нуля и дополненном двумя новыми локациями.
  • В соответствии с новой системой были переработаны боссы и враги.

Первоначально ремейк был поручен Ubisoft Pune и Mumbai, но после крайне негативного приема первого трейлера его разработку поручили Ubisoft Montreal. Релиз запланирован на 2026 год при поддержке Ubisoft Toronto.

Di Raizel

Ну как же без сильной и независимой, этот мир исправит только астероид или комета...

17
-zotik-

Ну да бабы что 1 что 2й что 3й были принцессами для спасения да?

5
Lekref

Или мужик в стрингах!

1
GucciGucci -zotik-

Ну в самом первом, да) даже обложка об этом говорит

4
Vordulak06

Ясно , будет - принцесса персии и ее слуга, ну и негров побольше туда

7
Serj77777

Всё по современным стандартам,сильная и плоскогрудая Фара,с рожей транса и афроамериканский принц.) Юбисофт ,как и Сони,главные рассадники повестки,каждая игра скандал,эта не будет исключением.)

7
5uperNova

Ну и нормально

6
Пользователь ВКонтакте

Персонажем, нуждающимся в защите, сделают прынца // Александр Ковалёв

5
Пользователь ВКонтакте

Фара будет главным героем)

А так она и в оригинале не была беспомощна.

В общем опять повестка, ясно понятно // Николай Фокша

2
sergeu78

А нужен нам этот Принц Персии. Может лучше продолжение или ремейк Hidden and Dangerous, ремейк Spec Ops Stealth Patrol

2
Black3D

По итогу она спасет принца и станет султаном.

2
Mutila
Запланированы совместные атаки Фары и Принца.
Держитесь вместе с Фарой, помогайте друг другу проходить уровни (благодаря ее навыкам передвижения и совместным акробатическим трюкам).

Походу разработчики вдохновлялись Prince of Persia:2008

1
Пользователь ВКонтакте

Ууу, всё ясно теперь!😐 // Алексей Артюх

Carissa7517
механика бла удалена

Пзц бла

