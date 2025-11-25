Слух: Фара станет настоящим боевым соратником в ремейке Prince of Persia: The Sands of Time

Согласно утечке из внутренней презентации Ubisoft, в ремейке Prince of Persia: The Sands of Time произойдут серьезные изменения: теперь Фара не будет персонажем, нуждающимся в защите, а станет бойцом, способным защитить себя.
В игре 2003 года Фара сопровождала Принца, но могла погибнуть в бою, что приводило к немедленному провалу миссии. Согласно новой утечке, эта механика бла удалена:
- Фара будет сражаться независимо, используя свой лук.
- Запланированы совместные атаки Фары и Принца.
- Держитесь вместе с Фарой, помогайте друг другу проходить уровни (благодаря ее навыкам передвижения и совместным акробатическим трюкам).
- Боевая система была переработана: добавлены новые акробатические движения и улучшены способности управления временем.
- Паркур в мире, переработанном с нуля и дополненном двумя новыми локациями.
- В соответствии с новой системой были переработаны боссы и враги.
Первоначально ремейк был поручен Ubisoft Pune и Mumbai, но после крайне негативного приема первого трейлера его разработку поручили Ubisoft Montreal. Релиз запланирован на 2026 год при поддержке Ubisoft Toronto.
