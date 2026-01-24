Слух: Появилось изображение Принца из отмененного ремейка Prince of Persia: The Sands of Time

Французский ютубер и стример j0nathan, известный своими утечками по играм Ubisoft, опубликовал изображение, на котором якобы показан обновленный дизайн Принца Персии из отмененного ремейка. Автор утечки отметил, что лично ему новый дизайн не нравится. Кроме того, он утверждает, что источник сообщил ему о почти полной готовности проекта - игра была завершена на 99,99%, оставались только исправления багов. В последующих постах j0nathan намекнул, что разработчики недовольны руководством Ubisoft и намерены продолжать сливать материалы.

Эта утечка вышла спустя несколько дней после официального объявления Ubisoft об отмене ремейка. Проект, анонсированный ещё в 2020 году, неоднократно переносился, менял студии-разработчиков и в итоге был закрыт. Бывшие сотрудники Ubisoft подтверждали, что игра была близка к завершению, что частично перекликается с словами ликера.

На данный момент утечка не подтверждена официально, но вписывается в контекст недавней отмены проекта. j0nathan - известный в игровом сообществе ликер, специализирующийся на играх Ubisoft. Многие игровые издания и сообщества (Reddit, Insider Gaming) считают его надежным источником.