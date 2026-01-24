ЧАТ ИГРЫ
Prince of Persia: The Sands of Time 10.11.2003
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8.8 1 439 оценок

Слух: Появилось изображение Принца из отмененного ремейка Prince of Persia: The Sands of Time

2BLaraSex 2BLaraSex

Французский ютубер и стример j0nathan, известный своими утечками по играм Ubisoft, опубликовал изображение, на котором якобы показан обновленный дизайн Принца Персии из отмененного ремейка. Автор утечки отметил, что лично ему новый дизайн не нравится. Кроме того, он утверждает, что источник сообщил ему о почти полной готовности проекта - игра была завершена на 99,99%, оставались только исправления багов. В последующих постах j0nathan намекнул, что разработчики недовольны руководством Ubisoft и намерены продолжать сливать материалы.

Эта утечка вышла спустя несколько дней после официального объявления Ubisoft об отмене ремейка. Проект, анонсированный ещё в 2020 году, неоднократно переносился, менял студии-разработчиков и в итоге был закрыт. Бывшие сотрудники Ubisoft подтверждали, что игра была близка к завершению, что частично перекликается с словами ликера.

На данный момент утечка не подтверждена официально, но вписывается в контекст недавней отмены проекта. j0nathan - известный в игровом сообществе ликер, специализирующийся на играх Ubisoft. Многие игровые издания и сообщества (Reddit, Insider Gaming) считают его надежным источником.

29
35
Комментарии:  35
SaintsEagle

ну кстати выглядит более-менее

18
Vad Pvn

да ты с дуба рухнул!

7
SexualHarassmentPanda

Так это потому что мужик и не белый. Таких им можно нормальными рисовать.

1
inkomniak

индуский принц)))

14
CheckDevNull

Эволюция Принца в Индуса... :DDDD

7
Gords CheckDevNull

По образу и подобию.

11
CheckDevNull Gords
По образу и подобию.

Может они туда еще и танцы завезли... :DDDD

1
SexualHarassmentPanda

А вот как он выглядил когда они умели в дизайн персонажей.

12
Tommy451
11
gliga142

Прохор Шаляпин в поиске старинных сокровищ ?)

7
Эдмон Дантес

А мне молодой Томас Андерс вспомнился.

3
romero52

Не афроамериканец с дредами… фейк!!

5
WerGC

повезло что не вышел

4
selfreaver

АХАХАХАХАХАА, всё таки хорошо, что они его отменили

4
SLUP

Заткни свою пукалку с гнилыми зубам

9
BrokVud

А ведь еще в 2010 все главные роли в восточной сказке исполняли европеоиды, теперь такое невозможно в принципе даже в игре...

4
Джек Хорнс

Какие европеиоды ? Там всегда были арабы в игре.

2
BrokVud Джек Хорнс

Я про фильм 2010 года. Теперь это назвали бы "блэкфейсом"))

Veidrd1968

Какой то е индус

4
