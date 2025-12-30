Тайна "Prince of Persia": вакансии Ubisoft выдают активную работу, но скрывают детали

У поклонников культовой франшизы Prince of Persia появились новые основания для оптимизма: источник сообщает о недавних объявлениях о вакансиях на карьерной странице Ubisoft подтверждают продолжающуюся работу над любимой серией. Хотя официальные детали остаются в секрете, доступные роли предлагают интригующие подсказки о будущем Принца.

В настоящее время открыт ряд вакансий, включая должности младшего продюсера, художника по визуальным эффектам, художника по текстурам, а также различные позиции, связанные с уровнем/окружением. Примечательно, что Ubisoft официально не уточнила, для какой именно игры Prince of Persia предназначены эти новые вакансии, оставляя место для спекуляций.



Появляется интересная деталь:

Добавляя загадочности, из предыдущего объявления о вакансии всплыла интересная деталь. Всего несколько недель назад в списке вакансий было прямо упомянуто «Prince of Persia: The Sands of Time» в названии, конкретно для «Ведущего художника по окружению – Sands of Time». Это весьма показательное объявление с тех пор было удалено.

Хотя на данный момент нет официального подтверждения о совершенно новой игре Prince of Persia, постоянное присутствие этих объявлений о вакансиях по различным дисциплинам убедительно свидетельствует о том, что Ubisoft активно работает над франшизой Prince of Persia. Фанаты могут быть уверены, что путешествие Принца далеко не закончено.