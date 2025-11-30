Том Хендерсон утверждает, что Ubisoft намерена выпустить Prince of Persia: The Sands of Time 16 января 2026 года

Надежный инсайдер Том Хендерсон утверждает, что компания Ubisoft по-прежнему намерена выпустить многострадальный ремейк Prince of Persia: The Sands of Time 16 января 2026 года.

Судя по всему, официальное подтверждение даты релиза и новые подробности ремейка появятся на предстоящей церемонии The Game Awards. Если это действительно произойдет, то ремейк Prince of Persia: The Sands of Time, вероятно, получит самую короткую рекламную компанию среди игр Ubisoft за последние годы - судя по всему, у французского издателя не слишком большие надежды на финансовый потенциал ремейка.

The Game Awards 2025 пройдет в ночь с 11 на 12 декабря. Пре-шоу начнётся в 03:30 утра по московскому времени, а само мероприятие - в 04:00 утра.