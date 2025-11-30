ЧАТ ИГРЫ
Prince of Persia: The Sands of Time 10.11.2003
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8.8 1 414 оценок

Том Хендерсон утверждает, что Ubisoft намерена выпустить Prince of Persia: The Sands of Time 16 января 2026 года

AceTheKing AceTheKing

Надежный инсайдер Том Хендерсон утверждает, что компания Ubisoft по-прежнему намерена выпустить многострадальный ремейк Prince of Persia: The Sands of Time 16 января 2026 года.

Судя по всему, официальное подтверждение даты релиза и новые подробности ремейка появятся на предстоящей церемонии The Game Awards. Если это действительно произойдет, то ремейк Prince of Persia: The Sands of Time, вероятно, получит самую короткую рекламную компанию среди игр Ubisoft за последние годы - судя по всему, у французского издателя не слишком большие надежды на финансовый потенциал ремейка.

The Game Awards 2025 пройдет в ночь с 11 на 12 декабря. Пре-шоу начнётся в 03:30 утра по московскому времени, а само мероприятие - в 04:00 утра.

Комментарии:  5
Иваныч из Тулы

Ну а локализовать название можно будет как - Баг Персии: Провал Вне времени.

2
skualllionheart

то есть она выйдет через 2 месяца а у нас не то что гемплея, даже трейлера нету, что то это мне напоминает

1
SERGEY-SP

чую шляпа выйдет!Вампиры 2 блодлайн привет!

ZNGRU

Оно уже никому не надо.

Артем Lion

дожить до релиза