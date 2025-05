Ubisoft намерена выпустить ремейк Prince of Persia: The Sands of Time и Anno 117: Pax Romana до конца марта 2026 года

Ремейк легендарной Prince of Persia: The Sands of Time наконец получил ориентировочную дату выхода. Как стало известно из свежего отчёта для акционеров, релиз запланирован на конец текущего финансового года, то есть до 31 марта 2026 года.

Это сужает ранее озвученное окно до первого квартала, хотя точная дата всё ещё остается неизвестной. В том же отчёте стало известно, что стратегия Anno 117: Pax Romanа тоже должна выйти до этой даты. Вместе с Rainbow Six Mobile и The Division Resurgence.

Путь ремейка Prince of Persia: The Sands of Time к релизу оказался долгим и непростым. Игра была анонсирована ещё в 2020 году с прицелом на запуск в 2021-м, но планы неоднократно пересматривались. В 2022 году проект, по данным источников Insider Gaming, был перезапущен с нуля, и Ubisoft фактически начала разработку заново, отказавшись от предыдущей версии.

На сегодняшний день подробностей о ремейке крайне мало, но в свете заявленного срока выхода можно надеяться, что новое представление проекта может состояться уже этим летом — например, на Summer Game Fest или ещё одной Ubisoft Forward.