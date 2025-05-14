Ubisoft намерена выпустить ремейк Prince of Persia: The Sands of Time и Anno 117: Pax Romana до конца марта 2026 года

Ремейк легендарной Prince of Persia: The Sands of Time наконец получил ориентировочную дату выхода. Как стало известно из свежего отчёта для акционеров, релиз запланирован на конец текущего финансового года, то есть до 31 марта 2026 года.
Это сужает ранее озвученное окно до первого квартала, хотя точная дата всё ещё остается неизвестной. В том же отчёте стало известно, что стратегия Anno 117: Pax Romanа тоже должна выйти до этой даты. Вместе с Rainbow Six Mobile и The Division Resurgence.
Путь ремейка Prince of Persia: The Sands of Time к релизу оказался долгим и непростым. Игра была анонсирована ещё в 2020 году с прицелом на запуск в 2021-м, но планы неоднократно пересматривались. В 2022 году проект, по данным источников Insider Gaming, был перезапущен с нуля, и Ubisoft фактически начала разработку заново, отказавшись от предыдущей версии.
На сегодняшний день подробностей о ремейке крайне мало, но в свете заявленного срока выхода можно надеяться, что новое представление проекта может состояться уже этим летом — например, на Summer Game Fest или ещё одной Ubisoft Forward.
Нужен ремейк два трона, а не этого г@вна.
Скорее Warrior Within.
два стула и были тем самым, как ты выразился. Его доделывали, переделывали впопыхах, изменили визуал, подзаголовок. И на релизе получили кучу багов, кривой qte, тупых врагов, невнятный сюжет. Если римейк, то лучше WW, но на это стоит надеяться только в случае успеха SoT
одна из самый любимейщих игр
я не думаю что с таким повестночным калом что они делают и даже на тысячную процента не приблизится к оригиналу
Да пусть хотя бы ремастер выпустят с поддержкой современных компьютеров -- ведь и такого даже нет. И это касается не только Принца.
PS
в 23 вышел фанатский мегапатч для Двух тронов. Тут, на PG он должен быть в файлах к игре.
Два Трона самая слабая часть из трилогии. И графин там хуже, чем в WW
типичные юбики, в итоге выйдет нечто типо скулл энд бонс, хотя как спрашивается можно испортить ремейк? скоро узнаем
Потом пойдут ремейки ремейков
Ничего нового придумать не могут, новый движок освоить не могут
Рукожопы // Шамиль Газизов
почему сразу ремейк ремейка? сначала ремейк потом ремастер потом дефинити едишон // Андрюха Быков
Перенос Принца в будущем весьма вероятен.
Мы конечно в это верим…
Юбисофт пора хранить уже давно....
Но в ремейк ВВ сыграл бы, тогда было круто, щас бы переиграть с графоном УЕ5
Гигантская контора, а ремейки своих же игр пытаются родить с невероятным трудом, притом что игры абсолютно линейные. Но все же это единственное на что от них есть надежда, потому что золотое время их лучших игр и в ремейки ПОП или сплинтера хочется поиграть
я все-таки не пойму - как они будут обыгрывать скачок технологий в 117 году в Анно? Это же годы деградации, упадок Римской Империи.
Удачи