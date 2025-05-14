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Prince of Persia: The Sands of Time 10.11.2003
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8.8 1 320 оценок

Ubisoft намерена выпустить ремейк Prince of Persia: The Sands of Time и Anno 117: Pax Romana до конца марта 2026 года

butcher69 butcher69

Ремейк легендарной Prince of Persia: The Sands of Time наконец получил ориентировочную дату выхода. Как стало известно из свежего отчёта для акционеров, релиз запланирован на конец текущего финансового года, то есть до 31 марта 2026 года.

Это сужает ранее озвученное окно до первого квартала, хотя точная дата всё ещё остается неизвестной. В том же отчёте стало известно, что стратегия Anno 117: Pax Romanа тоже должна выйти до этой даты. Вместе с Rainbow Six Mobile и The Division Resurgence.

Путь ремейка Prince of Persia: The Sands of Time к релизу оказался долгим и непростым. Игра была анонсирована ещё в 2020 году с прицелом на запуск в 2021-м, но планы неоднократно пересматривались. В 2022 году проект, по данным источников Insider Gaming, был перезапущен с нуля, и Ubisoft фактически начала разработку заново, отказавшись от предыдущей версии.

На сегодняшний день подробностей о ремейке крайне мало, но в свете заявленного срока выхода можно надеяться, что новое представление проекта может состояться уже этим летом — например, на Summer Game Fest или ещё одной Ubisoft Forward.

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Комментарии: 18
Ваш комментарий
Dakini

Нужен ремейк два трона, а не этого г@вна.

7
Kenn1y

Скорее Warrior Within.

5
yxap

два стула и были тем самым, как ты выразился. Его доделывали, переделывали впопыхах, изменили визуал, подзаголовок. И на релизе получили кучу багов, кривой qte, тупых врагов, невнятный сюжет. Если римейк, то лучше WW, но на это стоит надеяться только в случае успеха SoT

4
AGS37 Kenn1y

одна из самый любимейщих игр
я не думаю что с таким повестночным калом что они делают и даже на тысячную процента не приблизится к оригиналу

Danny Lamb

Да пусть хотя бы ремастер выпустят с поддержкой современных компьютеров -- ведь и такого даже нет. И это касается не только Принца.

PS
в 23 вышел фанатский мегапатч для Двух тронов. Тут, на PG он должен быть в файлах к игре.

K0t Felix

Два Трона самая слабая часть из трилогии. И графин там хуже, чем в WW

1
MNM 777
2
Talendor3

типичные юбики, в итоге выйдет нечто типо скулл энд бонс, хотя как спрашивается можно испортить ремейк? скоро узнаем

1
Пользователь ВКонтакте

Потом пойдут ремейки ремейков
Ничего нового придумать не могут, новый движок освоить не могут
Рукожопы // Шамиль Газизов

1
Пользователь ВКонтакте

почему сразу ремейк ремейка? сначала ремейк потом ремастер потом дефинити едишон // Андрюха Быков

nikvik jm

Перенос Принца в будущем весьма вероятен.

Kenn1y

Мы конечно в это верим…

Truth85

Юбисофт пора хранить уже давно....

Но в ремейк ВВ сыграл бы, тогда было круто, щас бы переиграть с графоном УЕ5

Walkan90

Гигантская контора, а ремейки своих же игр пытаются родить с невероятным трудом, притом что игры абсолютно линейные. Но все же это единственное на что от них есть надежда, потому что золотое время их лучших игр и в ремейки ПОП или сплинтера хочется поиграть

mongol312

я все-таки не пойму - как они будут обыгрывать скачок технологий в 117 году в Анно? Это же годы деградации, упадок Римской Империи.

Armen 88

Удачи