Ubisoft обещает выпустить ремейк Prince of Persia: The Sands of Time в этом финансовом году

Ubisoft вновь подтвердила, что Prince of Persia: The Sands of Time Remake выйдет в этом финансовом году, несмотря на то, что кроме очередных анонсов и дополнительных подтверждений о скором релизе , о проекте практически ничего не известно.

Это следует из последнего финансового отчета французского издателя, в котором говорится, что «Prince of Persia: The Sands of Time Remake, Rainbow Six Mobile, The Division Resurgence и еще один, пока не анонсированный проект запланированы на четвертый квартал» текущего финансового года.

Четвертый квартал текущего финансового года заканчивается в конце марта 2026 года, так что время услышать о Prince of Persia: The Sands of Time Remake и узнать дату ее релиза еще есть, но не так уж много.

Если верить слухам, игру представят на The Game Awards 2025, но это должна быть довольно значимая презентация, чтобы можно было поверить, что игра вдруг будет готова к релизу через несколько месяцев.