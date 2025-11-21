Ubisoft обещает выпустить ремейк Prince of Persia: The Sands of Time в этом финансовом году

Ubisoft вновь подтвердила, что Prince of Persia: The Sands of Time Remake выйдет в этом финансовом году, несмотря на то, что кроме очередных анонсов и дополнительных подтверждений о скором релизе , о проекте практически ничего не известно.
Это следует из последнего финансового отчета французского издателя, в котором говорится, что «Prince of Persia: The Sands of Time Remake, Rainbow Six Mobile, The Division Resurgence и еще один, пока не анонсированный проект запланированы на четвертый квартал» текущего финансового года.
Четвертый квартал текущего финансового года заканчивается в конце марта 2026 года, так что время услышать о Prince of Persia: The Sands of Time Remake и узнать дату ее релиза еще есть, но не так уж много.
Если верить слухам, игру представят на The Game Awards 2025, но это должна быть довольно значимая презентация, чтобы можно было поверить, что игра вдруг будет готова к релизу через несколько месяцев.
Единственная игра от нынешней юбисофт, которой можно дать шанс. Если провалят и его, то можно с уверенностью сказать, что эта контора полностью недееспособна делать игры.
Сомнительно, учитывая что проект отдали на переделку после убогих демонстраций, с тех пор молчание
А что тебе мешает поиграть в оригинал прямо сейчас? Зачем тебе ждать ремейк?
Warrior Within до сих пор одна из лучших игр в плане геймплея.
За все то время, что они потратили впустую изначально можно было дать делать ремейк не индусам, а нормальным людям и за такой срок они бы все три части переделали
гифка с Шреком
Вот лучше ) лицо Принца из ремейка
За это время, когда был анос, уже можно всю трилогию ремейкнуть было, давно нет веры в эту контору! Покойся уже с миром!
а может и не выпустит
как можно ремейкать игру которую ты не делал?
Много кто делал именно свой ремейк?
Этих уже ничего не спасёт с таким то минус в продажах.
им этот да ремейки 2 и 3-ю в виде Kindred Blades и чтобы возродили Принца в Египте и ПоП Редемшн, а еще портировали эпилог поп 2008 на актуальные платформы
🤔
С одной стороны, хочется видеть ремейк WW, но с другой стороны, ведь ушатают его.
Не пойму вот другого, чего они оригинальную трилогию не выпустят на смартфоны и Switch, да, на смартфонах есть возможность играть в версию с PSP, но бета уровни бесят, не просто так их вырезали из игры.
P.S. Более 5 лет прошло с момента анонса ремейка TSoT, уже можно было несколько раз выпустить игру.
ого, кто-то про неё вспомнил