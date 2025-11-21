ЧАТ ИГРЫ
Prince of Persia: The Sands of Time 10.11.2003
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8.8 1 400 оценок

Ubisoft обещает выпустить ремейк Prince of Persia: The Sands of Time в этом финансовом году

Gruz_ Gruz_

Ubisoft вновь подтвердила, что Prince of Persia: The Sands of Time Remake выйдет в этом финансовом году, несмотря на то, что кроме очередных анонсов и дополнительных подтверждений о скором релизе , о проекте практически ничего не известно.

Это следует из последнего финансового отчета французского издателя, в котором говорится, что «Prince of Persia: The Sands of Time Remake, Rainbow Six Mobile, The Division Resurgence и еще один, пока не анонсированный проект запланированы на четвертый квартал» текущего финансового года.

Четвертый квартал текущего финансового года заканчивается в конце марта 2026 года, так что время услышать о Prince of Persia: The Sands of Time Remake и узнать дату ее релиза еще есть, но не так уж много.

Если верить слухам, игру представят на The Game Awards 2025, но это должна быть довольно значимая презентация, чтобы можно было поверить, что игра вдруг будет готова к релизу через несколько месяцев.

Walkan90

Единственная игра от нынешней юбисофт, которой можно дать шанс. Если провалят и его, то можно с уверенностью сказать, что эта контора полностью недееспособна делать игры.

BluntZebulon

Сомнительно, учитывая что проект отдали на переделку после убогих демонстраций, с тех пор молчание

Everect

А что тебе мешает поиграть в оригинал прямо сейчас? Зачем тебе ждать ремейк?

Kenn1y Everect

Warrior Within до сих пор одна из лучших игр в плане геймплея.

agula98

За все то время, что они потратили впустую изначально можно было дать делать ремейк не индусам, а нормальным людям и за такой срок они бы все три части переделали

ДЕНИСКА_омск

гифка с Шреком

MNM 777

Вот лучше ) лицо Принца из ремейка

Енот Херсонский

За это время, когда был анос, уже можно всю трилогию ремейкнуть было, давно нет веры в эту контору! Покойся уже с миром!

SkyraX

а может и не выпустит

Властелин Сосцов

как можно ремейкать игру которую ты не делал?

spaMER_ID

Много кто делал именно свой ремейк?

kotasha

Этих уже ничего не спасёт с таким то минус в продажах.

Артем Lion

им этот да ремейки 2 и 3-ю в виде Kindred Blades и чтобы возродили Принца в Египте и ПоП Редемшн, а еще портировали эпилог поп 2008 на актуальные платформы

BluntZebulon
эпилог поп

🤔

Kenn1y

С одной стороны, хочется видеть ремейк WW, но с другой стороны, ведь ушатают его.

Не пойму вот другого, чего они оригинальную трилогию не выпустят на смартфоны и Switch, да, на смартфонах есть возможность играть в версию с PSP, но бета уровни бесят, не просто так их вырезали из игры.
P.S. Более 5 лет прошло с момента анонса ремейка TSoT, уже можно было несколько раз выпустить игру.

AGS37

ого, кто-то про неё вспомнил

