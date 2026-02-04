На прошлой неделе в сети появилось видео распаковки, демонстрирующее якобы "пресс-кит" отменённого ремейка. Видео, первоначально загруженное как скрытое, быстро разошлось по соцсетям. Сегодня компания Ubisoft официально подтвердила подлинность коллекционного кинжала из пресс-кита ремейка Prince of Persia: The Sands of Time, фотографии и видео с которым взбудоражили интернет. При этом кинжал никогда не предназначался для публики.

Этот предмет был создан Ubisoft в рамках кампании 2020 года для ремейка Prince of Persia: The Sands of Time, но никогда не распространялся за пределами компании, - заявил представитель издательства на вопрос IGN.

Это подтверждение делает историю кинжала еще более интригующей. Кинжал был создан в период, когда разработкой ремейка занимались студии Ubisoft Pune и Mumbai. Позже проект был полностью перезапущен и передан студии Ubisoft Montreal, а в январе этого года окончательно отменен.

Однако главная загадка остается: как именно этот никогда не выпускавшийся предмет покинул стены компании и оказался на eBay? Ubisoft не дала комментариев на этот счет.