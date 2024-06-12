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Prince of Persia: The Sands of Time 10.11.2003
Экшен, Адвенчура, Платформер, От третьего лица
8.9 1 228 оценок

Ubisoft поделилась подробностями разработки перезапущенного ремейка Prince of Persia: The Sands of Time

AceTheKing
Новости

На презентации Ubisoft Forward компания Ubisoft объявила о новой дате релиза предстоящего ремейка Prince of Persia: The Sands of Time, который теперь выйдет лишь в 2026-м году. Теперь разработчики подробнее рассказали о перезапущенном ремейке игры.

  • Ubisoft решили перезапустить разработку ремейка, поскольку за прошедшие 4 года с момента анонса был выпущен ряд ремейков других культовых игр, которые задрали планку качества - Ubisoft не хочет ударить в грязь лицом;
  • По словам разработчиков, разработка ремейка занимает примерно столько же времени, сколько и новой игры - разница лишь в более быстром утверждении концепта игры, так как имеется оригинальная игра от которой можно отталкиваться;
  • Разработкой ремейка теперь занимаются сразу 5 студий: Ubisoft Montreal (которая руководит процессом), а так же Ubisoft Toronto, Ubisoft Paris, Ubisoft Bucharest, и Ubisoft Pune;
  • Пре-продакшен ремейка уже завершен и началось полноценное производство игры;
  • Создатели ремейка придерживаются 4 ключевых столпов при разработке: освящение, уважение, модернизация и добавление;
  • Все аспекты оригинальной игры подвергают тщательному анализу: какие-то вещи решают не трогать (бег по стене и кинжал времени), какие-то улучшают и доводят до современных стандартов (левел-дизайн), а некоторые добавляют с нуля (опции доступности);
  • Разработчики намерены увеличить общий масштаб мира игры;
  • Разработчики собираются сильно переработать и улучшить боевкую систему: с момента выхода оригинальной игры прошло много времени, за это время индустрия сильно шагнула вперед. В качестве примеров хорошо проработанных боевых систем разработчики называют Dark Souls и God of War;
  • Разработчики уже переработали персонажей, камеру и элементы управления;
  • Разработчики не собираются менять сюжет, но расширят некоторые диалоги: например отношения между Принцем и Фарой станут более проработанными и глубокими, персонажи будут чаще разговаривать и взаимодействовать друг с другом.

Ремейк Prince of Persia: The Sands of Time выйдет в 2026-м году.

-3
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
saa0891
Ubisoft не хочет ударить в грязь лицом

Хорошая шутка, даже EA столько раз не пробивали дно сколько это сделали Юбики за последние годы, такое ощущение что это их стратегия.

Создатели ремейка придерживаются 4 ключевых столпов при разработке: освящение, уважение, модернизация и добавление;

Это такой кривой перевод или на самом деле там так написано.

5
Fishlex

Я думаю не "добавление", а "доступность".

а некоторые добавляют с нуля (опции доступности);
0
WerGC

ремейк может выйдет 26 году видимо все плохо их примеру надо и другим разработчикам поступить,а не выпускать мусор

2
shurasick876
уважение

К меньшинствам. Поэтому Фара будет чернокожей трансивалидной лесбиянкой.

2
Oscilograf
Создатели ремейка придерживаются 4 ключевых столпов при разработке: освящение, уважение, модернизация и добавление

Освящение - поп кадилом махать придет?

Уважение - п"доры и обезьяны вместо людей?

Модернизация - купи новый комп чтоб игра раскрылась?

Добавление - лутбоксов и внутриигровых покупок?

1
Кей Овальд

Оооо, уважение от Юбисофт. Даже страшно подумать что они там науважают...

1
AGS37
за прошедшие 4 года с момента анонса был выпущен ряд ремейков других культовых игр, которые задрали планку качества - Ubisoft не хочет ударить в грязь лицом

ага, конечно, планка качества... ну дно они пробили и видимо устремляются в самую бездну

0
hpi

А вышки будут? Как же без вышек.

0
ZackSnyder

не получается верить в современных уби...любимая трилогия, тут градус ожидания выше потолка. а им обгадится как 2 пальца.

0
Gridon

Пять студий на ремейк одной игры? Серьезно? Зато боевку как в дарк соулс обещают, смешно

-1
Пользователь ВКонтакте

Вроде же ремейк вышел?
На бокс видел, и на ПК,если не ошибаюсь // Руслан Мошев

-1
saa0891

Какой ремейк, вышел платформер, с ремейком они обосрались.

0
GameOver-inc

В качестве примеров хорошо проработанных боевых систем разработчики называют Dark Souls и God of War

Ага, охрененная боевая система у последних ГоВ, можно не надо

-1
Stinger_Max

А типа Дарк Соулс тебя ни разу не смутил?

0