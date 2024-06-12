Ubisoft поделилась подробностями разработки перезапущенного ремейка Prince of Persia: The Sands of Time

Приключенческая экшен-адвенчура, в которой игрокам необходимо взять на себя роль безымянного принца, пытающегося предотвратить катастрофу. Вам предстоит очень много путешествовать по огромному замку, выполнять акробатически сложные трюки, сражаться с врагами и решать различные головоломки.

Уникальной особенностью геймплея является наличие Кинжала Времени, который даёт главному герою новые способности, позволяющие ему отматывать и замедлять время, а также замораживать врагов.