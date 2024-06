Ubisoft поделилась подробностями разработки перезапущенного ремейка Prince of Persia: The Sands of Time

На презентации Ubisoft Forward компания Ubisoft объявила о новой дате релиза предстоящего ремейка Prince of Persia: The Sands of Time, который теперь выйдет лишь в 2026-м году. Теперь разработчики подробнее рассказали о перезапущенном ремейке игры.

Ubisoft решили перезапустить разработку ремейка, поскольку за прошедшие 4 года с момента анонса был выпущен ряд ремейков других культовых игр, которые задрали планку качества - Ubisoft не хочет ударить в грязь лицом;

По словам разработчиков, разработка ремейка занимает примерно столько же времени, сколько и новой игры - разница лишь в более быстром утверждении концепта игры, так как имеется оригинальная игра от которой можно отталкиваться;

Разработкой ремейка теперь занимаются сразу 5 студий: Ubisoft Montreal (которая руководит процессом), а так же Ubisoft Toronto, Ubisoft Paris, Ubisoft Bucharest, и Ubisoft Pune;

Пре-продакшен ремейка уже завершен и началось полноценное производство игры;

Создатели ремейка придерживаются 4 ключевых столпов при разработке: освящение, уважение, модернизация и добавление;

Все аспекты оригинальной игры подвергают тщательному анализу: какие-то вещи решают не трогать (бег по стене и кинжал времени), какие-то улучшают и доводят до современных стандартов (левел-дизайн), а некоторые добавляют с нуля (опции доступности);

Разработчики намерены увеличить общий масштаб мира игры;

Разработчики собираются сильно переработать и улучшить боевкую систему: с момента выхода оригинальной игры прошло много времени, за это время индустрия сильно шагнула вперед. В качестве примеров хорошо проработанных боевых систем разработчики называют Dark Souls и God of War;

Разработчики уже переработали персонажей, камеру и элементы управления;

Разработчики не собираются менять сюжет, но расширят некоторые диалоги: например отношения между Принцем и Фарой станут более проработанными и глубокими, персонажи будут чаще разговаривать и взаимодействовать друг с другом.

Ремейк Prince of Persia: The Sands of Time выйдет в 2026-м году.