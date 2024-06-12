Ubisoft поделилась подробностями разработки перезапущенного ремейка Prince of Persia: The Sands of Time

На презентации Ubisoft Forward компания Ubisoft объявила о новой дате релиза предстоящего ремейка Prince of Persia: The Sands of Time, который теперь выйдет лишь в 2026-м году. Теперь разработчики подробнее рассказали о перезапущенном ремейке игры.
- Ubisoft решили перезапустить разработку ремейка, поскольку за прошедшие 4 года с момента анонса был выпущен ряд ремейков других культовых игр, которые задрали планку качества - Ubisoft не хочет ударить в грязь лицом;
- По словам разработчиков, разработка ремейка занимает примерно столько же времени, сколько и новой игры - разница лишь в более быстром утверждении концепта игры, так как имеется оригинальная игра от которой можно отталкиваться;
- Разработкой ремейка теперь занимаются сразу 5 студий: Ubisoft Montreal (которая руководит процессом), а так же Ubisoft Toronto, Ubisoft Paris, Ubisoft Bucharest, и Ubisoft Pune;
- Пре-продакшен ремейка уже завершен и началось полноценное производство игры;
- Создатели ремейка придерживаются 4 ключевых столпов при разработке: освящение, уважение, модернизация и добавление;
- Все аспекты оригинальной игры подвергают тщательному анализу: какие-то вещи решают не трогать (бег по стене и кинжал времени), какие-то улучшают и доводят до современных стандартов (левел-дизайн), а некоторые добавляют с нуля (опции доступности);
- Разработчики намерены увеличить общий масштаб мира игры;
- Разработчики собираются сильно переработать и улучшить боевкую систему: с момента выхода оригинальной игры прошло много времени, за это время индустрия сильно шагнула вперед. В качестве примеров хорошо проработанных боевых систем разработчики называют Dark Souls и God of War;
- Разработчики уже переработали персонажей, камеру и элементы управления;
- Разработчики не собираются менять сюжет, но расширят некоторые диалоги: например отношения между Принцем и Фарой станут более проработанными и глубокими, персонажи будут чаще разговаривать и взаимодействовать друг с другом.
Ремейк Prince of Persia: The Sands of Time выйдет в 2026-м году.
Хорошая шутка, даже EA столько раз не пробивали дно сколько это сделали Юбики за последние годы, такое ощущение что это их стратегия.
Это такой кривой перевод или на самом деле там так написано.
Я думаю не "добавление", а "доступность".
ремейк может выйдет 26 году видимо все плохо их примеру надо и другим разработчикам поступить,а не выпускать мусор
К меньшинствам. Поэтому Фара будет чернокожей трансивалидной лесбиянкой.
Освящение - поп кадилом махать придет?
Уважение - п"доры и обезьяны вместо людей?
Модернизация - купи новый комп чтоб игра раскрылась?
Добавление - лутбоксов и внутриигровых покупок?
Оооо, уважение от Юбисофт. Даже страшно подумать что они там науважают...
ага, конечно, планка качества... ну дно они пробили и видимо устремляются в самую бездну
А вышки будут? Как же без вышек.
не получается верить в современных уби...любимая трилогия, тут градус ожидания выше потолка. а им обгадится как 2 пальца.
Пять студий на ремейк одной игры? Серьезно? Зато боевку как в дарк соулс обещают, смешно
Вроде же ремейк вышел?
На бокс видел, и на ПК,если не ошибаюсь // Руслан Мошев
Какой ремейк, вышел платформер, с ремейком они обосрались.
В качестве примеров хорошо проработанных боевых систем разработчики называют Dark Souls и God of War
Ага, охрененная боевая система у последних ГоВ, можно не надо
А типа Дарк Соулс тебя ни разу не смутил?