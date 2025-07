Ubisoft подтвердила: ремейк Sands of Time выйдет "совсем скоро"

Спустя пять лет с момента анонса ремейка Prince of Persia: The Sands of Time, Ubisoft наконец дала фанатам то, чего они так долго ждали — обнадеживающий намёк на скорый релиз. Во время недавней сессии вопросов и ответов на годовом собрании с инвесторами представители компании заявили, что игра выйдет «очень скоро».

С момента официального анонса в 2020 году проект прошёл через непростую судьбу: в 2023-м Ubisoft полностью перезапустила разработку, не объяснив причины. Несмотря на это, релиз намечен на 2026 год, что делает цикл разработки одним из самых длинных для ремейков — шесть лет на переосмысление уже существующей классики.

Ubisoft уверяет, что активно работает над игрой: команда «исследует, создаёт и следит за тем, чтобы пески двигались с определённой целью». По словам финансового директора Ubisoft Фредерика Дюге, речь идёт о разумных инвестициях в знаковые франшизы компании, среди которых не только Prince of Persia, но и Splinter Cell.