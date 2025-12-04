Ubisoft поставила точку в слухах: ремейк Prince of Persia не покажут на TGA 2025

Ubisoft официально опровергла появление ремейка Prince of Persia: The Sands of Time на церемонии The Game Awards 2025. Заявление прозвучало на фоне активных спекуляций: ранее инсайдер Том Хендерсон намекал на возможный показ, однако позже другой известный информатор, NateTheHate, усомнился в этой информации. В итоге сами разработчики подтвердили:

Не хотим расстраивать, но Prince of Persia: The Sands of Time не будет представлена на TGA в этом году.

Дополнительное масло в огонь подливали слухи о возможной дате выхода — 16 января 2026 года. Но отсутствие игры на TGA существенно снижает вероятность такого раннего релиза. Тем не менее Ubisoft сохраняет прежнее официальное окно: проект должен выйти в течение финансового 2026 года, то есть до 31 марта.