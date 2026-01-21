Ubisoft пришлось отменить ремейк Prince of Persia: The Sands of Time из-за низкого качества и нехватки ресурсов

Ubisoft окончательно отменила ремейк Prince of Persia: The Sands of Time. По данным источников, проект так и не смог пройти внутренние проверки качества, а у компании не осталось ресурсов для очередного переноса разработки.
Как сообщается, выпускать игру в неудовлетворительном состоянии в Ubisoft не хотели, а на фоне реструктуризации и перераспределения команд дальнейшая доработка ремейка была признана нецелесообразной. В результате проект был закрыт.
Журналист Bloomberg Джейсон Шрайер также прокомментировал ситуацию, отметив, что в последние недели слышал слухи о якобы полной готовности игры к релизу 16 января. Однако, по его словам, реальность оказалась иной: Ubisoft была недовольна качеством ремейка на протяжении длительного времени, и именно это стало ключевой причиной отмены.
При этом сама франшиза Prince of Persia не отправляется в чулан — Ubisoft по-прежнему планирует развивать серию в будущем, пусть и без данного ремейка.
бедная инди-контора не может позволить ресурсы на такой ААААААА проект. В нулевых всю трилогию за 3 года сделали а тут за 6 лет одну игру никак собрать не смогли
Ну Skuf & bones более значимая игра, не дотягивающая до корсаров даже, но за то один японский ассасин смог развалить целую контору лягушатников,кек
За то к её качеству вопросов у разрабов не было, раз она вышла, а Принца забраковали.
>Утечка не отображает текущее состояние, всё будет круто
>Релиз в январе, ждите
>Уже слили ачивы, щас шадоудроп будет
>Уэээээээээ
Ви а трули сорри
Он как раз навсегда в сердечке. Обоссались и обосрались Юбики.
Он жертва аборта, даже родиться толком не успел
Ахахахахахахахахахахахах, я так и знал!!! 😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Бедная инди-контора 💩 не может даже ТОЛКОВЫЙ ремейк Принца разработать, я уже молчу про ремейк Сплинтер Села или Реймена! Какие нафиг ремейки?! АССАСИНЧИКОВ НАДО КЛЕПАТЬ КАЖДЫЙ ГОД И 🌈6️⃣
Ну у Ассасинов уже Ассетов сколько. Девать некуда. Только меняй цвет в пайнте главного героя и всё. А тут надо бедных индусов из аутсорс завозить нелегально чтобы окупить затраты на разработку.
Короче Юбики буквально отобрали кинжал времени и грохнули принца, без возможности отмотки времени!
Да да, нехватка ресурсов. Когда половина конторы - набранные по квотам инколюзивные бездельники на "справедливых" окладах, получается нехватка ресурсов.
Ubisoft момент.
Содомиты безрукие!
Если вы ждали что-то хорошее от юбисофта, расскажите об этом своему психотерапевту
Продайте уже права на принца компании Капком и не позорьтесь и бьент гут евил тоже продайте!
они скорее удавятся
оригинал до сих пор неплох. не говоря уже о 2й. Завидую тем кто эту трилогию ещё не трогал.