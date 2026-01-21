Ubisoft пришлось отменить ремейк Prince of Persia: The Sands of Time из-за низкого качества и нехватки ресурсов

Ubisoft окончательно отменила ремейк Prince of Persia: The Sands of Time. По данным источников, проект так и не смог пройти внутренние проверки качества, а у компании не осталось ресурсов для очередного переноса разработки.

Как сообщается, выпускать игру в неудовлетворительном состоянии в Ubisoft не хотели, а на фоне реструктуризации и перераспределения команд дальнейшая доработка ремейка была признана нецелесообразной. В результате проект был закрыт.

Журналист Bloomberg Джейсон Шрайер также прокомментировал ситуацию, отметив, что в последние недели слышал слухи о якобы полной готовности игры к релизу 16 января. Однако, по его словам, реальность оказалась иной: Ubisoft была недовольна качеством ремейка на протяжении длительного времени, и именно это стало ключевой причиной отмены.

При этом сама франшиза Prince of Persia не отправляется в чулан — Ubisoft по-прежнему планирует развивать серию в будущем, пусть и без данного ремейка.