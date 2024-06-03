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Prince of Persia: The Sands of Time 10.11.2003
Экшен, Адвенчура, Платформер, От третьего лица
8.9 1 221 оценка

Ubisoft Toronto присоединилась к разработке ремейка Prince of Persia: The Sands Of Time

monk70
Новости

Долгожданный ремейк Prince of Persia: The Sands of Time от Ubisoft получил дополнительную поддержку от команды Ubisoft Toronto. Разработчик подтвердить эту новость в Х/Твиттере, хотя и не стал вдаваться в подробности о статусе проекта, который находится в разработке уже несколько лет.

Ubisoft Toronto присоединяется к разработке ремейка Prince of Persia: The Sands of Time! Мы рады перемотать время назад и привнести креативность, опыт и современные технологии нашей студии, чтобы обновить эту любимую классику вместе с нашими партнерами из @UbisoftMTL.

Еще в ноябре 2023 года было объявлено, что Prince of Persia: The Sands of Time достигла «важной внутренней вехи», хотя в апреле этого года сообщалось, что игра была полностью переработана с нуля.

Если это действительно так, то можно предположить, что присоединение Ubisoft Toronto является частью процесса разработки по обновлению проекта, хотя Ubisoft никогда не говорила, что игра была начата с нуля.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
UralGames83Ru

Не жду, ничего хорошего у убейсофт не получится, все что они создают, последние лет 10, сплошное разочарование и провал.

6
Wing42

Дайте знать когда к разработке ремейка присоединятся, наконец, разработчики.

3
obZen
игра была полностью переработана с нуля.

Там уже похоже ремейк ремейка.

2
ТараканчЕг

а затем ремейк ремейка ремейк эдишн

1