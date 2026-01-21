Ubisoft закрыла 6 проектов, включая ремейк Prince of Persia: Sands of Time

Ubisoft объявила о масштабной реструктуризации компании, в результате которой будут отменены шесть игр, включая ремейк Prince of Persia: Sands of Time, и отложены выход ещё семи проектов. В результате изменений две студии Ubisoft будут полностью закрыты, а в других студиях произойдут дальнейшие увольнения.
Из полудюжины игр, которые были полностью отменены, Ubisoft сегодня публично назвала только одну — долгожданный ремейк Sands of Time, который уже однажды перезапускался. Три из отмененных игр были новыми проектами, а одна — мобильной игрой. Как заявила компания Ubisoft, в будущем основное внимание будет уделяться играм с открытым миром и сервисам с постоянным обновлением контента.
Также не было предоставлено никаких конкретных подробностей о семи играх, которые Ubisoft отложила, хотя это число включает в себя неанонсированную игру, релиз которой был запланирован до 31 марта и которая, как ожидается, станет ремастером Assassin's Creed: Black Flag. Теперь она выйдет в следующем финансовом году — то есть до 31 марта 2027 года.
А что еще можно было ожидать от этих го8ноделов, Принц Персии был единственным проектом от Юбиков который у меня вызывал хоть какой то интерес за многие годы, хотя после первого обсёра с Ремейком надежд уже особо и нет.
Будут дальше клепать конвейерный шлак.
короче , одни только дрочильни на сотни часов дальше будут
Гильмо не тонет.
Пи*расы, я с 20-года ждал этот ремейк, суки, у меня слов нет!
Продали бы уже права. Сено собаки!
Мда, какой позор столько делали делали этот ремейк и по итогу закрыли, хотя может оно и к лучшему не надо позорить оригинальную трилогию которая и сейчас хорошо играется. Дали бы тогда сразу сделать ремейки всех трех части нормальной, опытной студии а не ноунейм индусам которые 10 лет делали, а по итогу кабан кабанычу все это надоело и релиз свернули
типичные убисофт
Калософт
Ну щас акции на дно упадут.
не упадут, а пробьют 😆😆
Кто проживает на дне океана?
Ю-БИ-СОФТ!
Тише! Я слышу какой-то стук. Он идёт снизу.