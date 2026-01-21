Ubisoft закрыла 6 проектов, включая ремейк Prince of Persia: Sands of Time

Ubisoft объявила о масштабной реструктуризации компании, в результате которой будут отменены шесть игр, включая ремейк Prince of Persia: Sands of Time, и отложены выход ещё семи проектов. В результате изменений две студии Ubisoft будут полностью закрыты, а в других студиях произойдут дальнейшие увольнения.

Из полудюжины игр, которые были полностью отменены, Ubisoft сегодня публично назвала только одну — долгожданный ремейк Sands of Time, который уже однажды перезапускался. Три из отмененных игр были новыми проектами, а одна — мобильной игрой. Как заявила компания Ubisoft, в будущем основное внимание будет уделяться играм с открытым миром и сервисам с постоянным обновлением контента.

Также не было предоставлено никаких конкретных подробностей о семи играх, которые Ubisoft отложила, хотя это число включает в себя неанонсированную игру, релиз которой был запланирован до 31 марта и которая, как ожидается, станет ремастером Assassin's Creed: Black Flag. Теперь она выйдет в следующем финансовом году — то есть до 31 марта 2027 года.