Prince of Persia: The Sands of Time 10.11.2003
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8.8 1 433 оценки

Ubisoft закрыла 6 проектов, включая ремейк Prince of Persia: Sands of Time

monk70 monk70

Ubisoft объявила о масштабной реструктуризации компании, в результате которой будут отменены шесть игр, включая ремейк Prince of Persia: Sands of Time, и отложены выход ещё семи проектов. В результате изменений две студии Ubisoft будут полностью закрыты, а в других студиях произойдут дальнейшие увольнения.

Из полудюжины игр, которые были полностью отменены, Ubisoft сегодня публично назвала только одну — долгожданный ремейк Sands of Time, который уже однажды перезапускался. Три из отмененных игр были новыми проектами, а одна — мобильной игрой. Как заявила компания Ubisoft, в будущем основное внимание будет уделяться играм с открытым миром и сервисам с постоянным обновлением контента.

Также не было предоставлено никаких конкретных подробностей о семи играх, которые Ubisoft отложила, хотя это число включает в себя неанонсированную игру, релиз которой был запланирован до 31 марта и которая, как ожидается, станет ремастером Assassin's Creed: Black Flag. Теперь она выйдет в следующем финансовом году — то есть до 31 марта 2027 года.

65
59
Grimnebulin
37
saa0891

А что еще можно было ожидать от этих го8ноделов, Принц Персии был единственным проектом от Юбиков который у меня вызывал хоть какой то интерес за многие годы, хотя после первого обсёра с Ремейком надежд уже особо и нет.

в будущем основное внимание будет уделяться играм с открытым миром и сервисам с постоянным обновлением контента

Будут дальше клепать конвейерный шлак.

22
MNM 777

короче , одни только дрочильни на сотни часов дальше будут

4
Даздрасен Дыклоп

Гильмо не тонет.

14
Fad454

Пи*расы, я с 20-года ждал этот ремейк, суки, у меня слов нет!

14
BluntZebulon

Продали бы уже права. Сено собаки!

12
agula98

Мда, какой позор столько делали делали этот ремейк и по итогу закрыли, хотя может оно и к лучшему не надо позорить оригинальную трилогию которая и сейчас хорошо играется. Дали бы тогда сразу сделать ремейки всех трех части нормальной, опытной студии а не ноунейм индусам которые 10 лет делали, а по итогу кабан кабанычу все это надоело и релиз свернули

11
dwemer101

типичные убисофт

11
Omnia Smirnow

Калософт

8
stamp08

Ну щас акции на дно упадут.

7
dirty bat

не упадут, а пробьют 😆😆

1
grandajores

Кто проживает на дне океана?

Ю-БИ-СОФТ!

6
Illusive Devil

Тише! Я слышу какой-то стук. Он идёт снизу.

