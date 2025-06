Ubisoft заявила, что ремейк Prince of Persia: Sands Of Time все ещё находится в разработке

Ubisoft наконец-то предоставила обновленную информацию о том, как идут дела с долгожданным ремейком Prince of Persia: Sands of Time, и обновление заключается в том, что они все еще работают над ним.

В сообщении на официальном аккаунте Prince of Persia в X Ubisoft сообщила:

Да, мы все еще глубоко в игре — исследуем, строим и следим за тем, чтобы пески двигались с определенной целью. Эту игру создает команда, которая действительно заботится, и они вкладывают свои сердца (и много кофе) в каждый шаг. Спасибо, что остаетесь с нами.

В следующем посте Ubisoft напоминает игрокам, что есть еще одна игра Prince of Persia, в которую они могут поиграть прямо сейчас, The Rogue Prince of Persia.

В то время как разработка продолжается за кулисами, вас ждет еще одно приключение: The Rogue Prince of Persia.

В посте также есть новый арт из игры, демонстрирующий внешний вид одного из зданий, которые помнят те, кто играл в оригинальную игру.

В прошлом месяце годовой отчет компании о доходах подтвердил, что ремейк выйдет к марту 2026 года, что является лишь небольшим обновлением по сравнению с предыдущим окном выпуска игры «где-то в 2026 году».