Prince of Persia: The Sands of Time 10.11.2003
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8.8 1 441 оценка

В сеть попали концепт-арты принца и принцессы Фары из отменённого ремейка Prince of Persia: The Sands of Time

monk70

Новое изображение предлагает свежий взгляд на дизайн персонажей Принца и принцессы Фары из отменённого ремейке Prince of Persia: The Sands of Time от Ubisoft, которое просочилось в Discord-серверы за последние несколько недель.

Как видно, обновлённый дизайн персонажей заметно отличается от внешнего вида в оригинальной игре 2003 года.

Недавно всплыли подробности о ремейке Prince of Persia: The Sands of Time благодаря серии постов пользователя Reddit SocramVelmar, работавшего над отменённым проектом. Вступая в прямое общение с фанатами, разработчик рассказал о проблемах разработки игры, творческих амбициях и факторах, которые в конечном итоге привели к её отмене. По его словам, хотя ремейк был «близок» к завершению, он не был по-настоящему «готов». Внутри компании не было единого, целостного творческого видения, руководившего проектом. Утечка дизайнов персонажей, как утверждается, отражает продолжающийся и часто спорный процесс проектирования.

Отменённый ремейк Prince of Persia: Sands of Time включал новые механики управления временем и отсылку к игре 1989 года
Последняя Императрица

Сам нейронкой делал

skualllionheart

тоже сразу подумал про нейронку нежели про слив, однако если это реально слив то юбикам явно осталось недолго игры выпускать

Mei li

Да тут сразу видно, что нейронка.

Последняя Императрица

Ну слава Одину, не я одна еще могу отличить концепт от арта. Последние джедаи)

Tommy451

Очередное подтверждение что отмена ремейка было верным решением, концепт и итоговый результат как небо и земля

KoreanLoki

Фара такая соска в этом синем камзоле, а вот лук принцу давать это спорное решение. В любом случае рад что отменили. Сейчас вся эта сюжетная билиберда только замедляет выход нормальных игр.

NeoAsterix

как раз сюжетные игры и были норм

Janekste

Концепт арты красивые, а вот слитые геймплейные скриншоты этих же персонажей отвратительны. Я не понимаю - они это намеренно делают? В смысле уродуют персонажей. Неудивительно, что игру забраковали.

Внутри компании не было единого, целостного творческого видения, руководившего проектом

Ясно. Конфликт между адекватными людьми и радужными. Одни хотели всё сделать красиво, а другие пытались всюду сглаживать углы и уничтожать красоту. Итого: творческое видение раскололо команду на адекватов и радужных. Проект пришлось закрыть. Точка.

Serj77777

Вполне возможно. Все мы помним скрин,с чмошным индусом и старушкой Фарой,после которого поднялась волна г-на в сети,которую они ипугались,поспешив заявить,что это старый билд.) Думается мне,что это был не старый билд и когда стали проверять качество,оказалось,что "педерасты" её так "инклюzивностью и разнообразием" испортили,что нужно опять переделывать.) Ветер же поменялся,возможно по этой же причине Black Flag перенесли...

Константин335
а вот слитые геймплейные скриншоты этих же персонажей отвратительны

То были устаревшие геймплейные арты, которых уже не были в игре. Вполне может быть что они уже были как на концепт артах, скорее всего так и было

Madiark

Фара норм выглядит но принц какой то индус в отличии от оригинала

SaintsEagle

Иранцуы так и выглядят

Ирп

Madiark SaintsEagle

Не только так выглядят иранцы

Romantik1988

Я очень надеюсь что кто-то помимо Концепт артов сольёт дев билд так как мне впринципе всё нравится. Знаю многие назовут меня больным ублюдком но я бы очень хотел именно в эту версию поиграть!!!

WerGC

индийский принц спасибо что не вышел

Sneaky Pete

Ну а толку то от этих новостей ? Игры и овсе равно не будет

Gords
Пользователь ВКонтакте

Люблю в носу ковыряться ногой // Андрей Соколов

