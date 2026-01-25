В сеть попали концепт-арты принца и принцессы Фары из отменённого ремейка Prince of Persia: The Sands of Time

Новое изображение предлагает свежий взгляд на дизайн персонажей Принца и принцессы Фары из отменённого ремейке Prince of Persia: The Sands of Time от Ubisoft, которое просочилось в Discord-серверы за последние несколько недель.
Как видно, обновлённый дизайн персонажей заметно отличается от внешнего вида в оригинальной игре 2003 года.
Недавно всплыли подробности о ремейке Prince of Persia: The Sands of Time благодаря серии постов пользователя Reddit SocramVelmar, работавшего над отменённым проектом. Вступая в прямое общение с фанатами, разработчик рассказал о проблемах разработки игры, творческих амбициях и факторах, которые в конечном итоге привели к её отмене. По его словам, хотя ремейк был «близок» к завершению, он не был по-настоящему «готов». Внутри компании не было единого, целостного творческого видения, руководившего проектом. Утечка дизайнов персонажей, как утверждается, отражает продолжающийся и часто спорный процесс проектирования.
Сам нейронкой делал
тоже сразу подумал про нейронку нежели про слив, однако если это реально слив то юбикам явно осталось недолго игры выпускать
Да тут сразу видно, что нейронка.
Ну слава Одину, не я одна еще могу отличить концепт от арта. Последние джедаи)
Очередное подтверждение что отмена ремейка было верным решением, концепт и итоговый результат как небо и земля
Фара такая соска в этом синем камзоле, а вот лук принцу давать это спорное решение. В любом случае рад что отменили. Сейчас вся эта сюжетная билиберда только замедляет выход нормальных игр.
как раз сюжетные игры и были норм
Концепт арты красивые, а вот слитые геймплейные скриншоты этих же персонажей отвратительны. Я не понимаю - они это намеренно делают? В смысле уродуют персонажей. Неудивительно, что игру забраковали.
Ясно. Конфликт между адекватными людьми и радужными. Одни хотели всё сделать красиво, а другие пытались всюду сглаживать углы и уничтожать красоту. Итого: творческое видение раскололо команду на адекватов и радужных. Проект пришлось закрыть. Точка.
Вполне возможно. Все мы помним скрин,с чмошным индусом и старушкой Фарой,после которого поднялась волна г-на в сети,которую они ипугались,поспешив заявить,что это старый билд.) Думается мне,что это был не старый билд и когда стали проверять качество,оказалось,что "педерасты" её так "инклюzивностью и разнообразием" испортили,что нужно опять переделывать.) Ветер же поменялся,возможно по этой же причине Black Flag перенесли...
То были устаревшие геймплейные арты, которых уже не были в игре. Вполне может быть что они уже были как на концепт артах, скорее всего так и было
Фара норм выглядит но принц какой то индус в отличии от оригинала
Иранцуы так и выглядят
Ирп
Не только так выглядят иранцы
Я очень надеюсь что кто-то помимо Концепт артов сольёт дев билд так как мне впринципе всё нравится. Знаю многие назовут меня больным ублюдком но я бы очень хотел именно в эту версию поиграть!!!
индийский принц спасибо что не вышел
Ну а толку то от этих новостей ? Игры и овсе равно не будет
