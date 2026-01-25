В сеть попали концепт-арты принца и принцессы Фары из отменённого ремейка Prince of Persia: The Sands of Time

Новое изображение предлагает свежий взгляд на дизайн персонажей Принца и принцессы Фары из отменённого ремейке Prince of Persia: The Sands of Time от Ubisoft, которое просочилось в Discord-серверы за последние несколько недель.

Как видно, обновлённый дизайн персонажей заметно отличается от внешнего вида в оригинальной игре 2003 года.

Недавно всплыли подробности о ремейке Prince of Persia: The Sands of Time благодаря серии постов пользователя Reddit SocramVelmar, работавшего над отменённым проектом. Вступая в прямое общение с фанатами, разработчик рассказал о проблемах разработки игры, творческих амбициях и факторах, которые в конечном итоге привели к её отмене. По его словам, хотя ремейк был «близок» к завершению, он не был по-настоящему «готов». Внутри компании не было единого, целостного творческого видения, руководившего проектом. Утечка дизайнов персонажей, как утверждается, отражает продолжающийся и часто спорный процесс проектирования.